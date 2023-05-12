Как эволюционировала профессия и одежда медсестер сквозь века

Античность и Средние века
У римских и средневековых лекарей не было специальной одежды. Формально она появилась во время жутких эпидемий. И пока врачи в костюмах чумного доктора осматривали больных, раненных и умирающих, выхаживали их монахини. К XI веку к специально созданным медицинским общинам смогли присоединиться и миряне — последователи христианства, активные члены Церкви, но не принадлежащие ни к клирикам, ни к монашествующим. Из-за религиозных убеждений чаще всего такие помощницы носили длинные закрытые платья с рукавами до запястий и белые платки.
В XVI веке был создан католический орден елизаветинок, названный в честь святой Елизаветы Венгерской и учредивший множество больниц в Центральной Европе. В 1831 году в Дублине католической монахиней Кэтрин Элизабет Маколи была создана женская монашеская конгрегация под названием «сестры милосердия». Ее деятельность была направлена на помощь обездоленным и образование малообеспеченных, а члены конгрегации принимали обеты бедности, послушания и целомудрия.
Форма одежды сестер милосердия определялась уставом: зимой — шерстяное платье коричневого цвета, белый передник с нашитым на груди красным крестом и белая косынка. Летом — платье из холста. Эту форму сестры не имели права снимать не только на дежурстве, но и в часы отдыха, пока состояли в общине.
В XVIII—XIX вв.еках в протестантских странах Северной Европы уходом за больными и ранеными занимались общины диаконисс — так в первые века христианства называли женщин, посвятивших себя служению Церкви. Они готовили женщин к крещению и присутствовали при этом таинстве, посещали больных и бедных. Их одежда состояла из шапочки или повязки до середины лба, скрывающей волосы, и из покрывала над ним, спускающегося сзади.
Современное сестринское дело — и как профессия, и как общественное служение — возникло с началом Крымской войны. В 1854 году в России по инициативе великой княгини Елены Павловны была учреждена Крестовоздвиженская община сестер милосердия. Днем позже 32 сестры и группа врачей под руководством хирурга Николая Ивановича Пирогова отправились на фронт. Община просуществовала до 1918 года (с 1894 года — в составе Российского общества Красного Креста).
В том же году англичанка Флоренс Найтингейл, имевшая сестринское образование и управлявшая небольшой больницей в Лондоне, отправилась с 38 единомышленницами сначала в Скутари, а затем в Крым. Благодаря их трудам смертность в лазаретах Скутари в результате снизилась с 42 до 2,2 процентов. После окончания военных действий Найтингейл добилась реформы армейской медицинской службы и в 1860 году открыла в Лондоне Испытательную школу для сестер милосердия при больнице Святого Фомы.
Так в конце XIX — начале XX века были созданы школы медсестер во многих странах Европы. Три года после появления подобного заведения швейцарец Анри Дюнан, основываясь в том числе на рекомендациях Найтингейл, основал «Комитет пяти», который впоследствии стал называться Международным комитетом Красного Креста. К началу Первой мировой войны по всему миру насчитывалось 45 национальных комитетов (в том числе в Азии, Центральной и Южной Америке).
Сестры Красного Креста носили шерстяное или холщовое платье серого или коричневого цвета с большим нагрудным знаком красного креста, а на левом рукаве — повязку с таким же знаком, но меньшего размера. За незаконное ношение этой формы предусматривались наказания в виде штрафа и даже ареста до трех месяцев. Цвет одежды, впрочем, мог быть различным — от синих и коричневых до черных. К этому моменту у медсестер уже появился своеобразный узнаваемый визуальный образ.
Вплоть до середины ХХ века врачи и медсестры чаще всего не использовали перчатки и надевали поверх обычной одежды белый фартук, защищающий от пятен крови. Все изменил крупнейший английский хирург и учёный Джозеф Листер, который понял, что карболовая кислота может быть использована для стерилизации медицинских инструментов, и врачи стали постепенно осознавать необходимость носить маски, стерильную одежду и резиновые перчатки.
Комбинация яркого света ламп с белой окружающей средой в операционной вызывала зрительный дискомфорт у персонала, из-за чего в 50-е и 60-е годы многие больницы отказались от белого цвета в хирургической спецодежде в пользу оттенков зеленого и синего. Эти цвета контрастируют с окружающей средой операционной, снижают усталость глаз и делают пятна яркой красной крови менее заметными.
В дальнейшем многие больницы и клиники стали использовать различные цвета при выборе униформы для медицинского персонала для того, чтобы обозначить принадлежность к разным отделениям. В 70-е годы хирургическая одежда приобрела современный вид: куртка без застежки с вырезом V-образной формы и короткими рукавами и прямые брюки.
сегодня, 12 мая, в Международный день медицинской сестры, мы хотим немного углубиться в историю.