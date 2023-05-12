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11:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Пугачева уехала из России после похорон Юдашкина

Певица Алла Пугачева уехала из России, сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на ее директора Елену Чупракову. Других подробностей не приводится.

Источник: РИА "Новости"

Алла Пугачева уехала из России после ввода российских войск на Украину. 18 сентября 2022 года она опубликовала пост, в котором раскритиковала российскую военную операцию на Украине и попросила признать ее иноагентом в знак поддержки мужа Максима Галкина (признан иностранным агентом). В октябре Пугачева сообщила, что уехала из России в Израиль.

3 мая Пугачева приехала в Москву. 6 мая она посетила церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным, который умер накануне.

Олеся Павленко

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