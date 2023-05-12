Празднование Дня молодежи пройдет в воздушном, водном пространствах, на ЖД и в метро

«В День молодёжи 24 июня по всей стране пройдут тематические мероприятия. Впервые в истории праздник отметят на борту самолёта, в тематическом поезде, на станции метро и на палубе теплохода. Каждый из этих спецпроектов Дня Молодёжи символизирует его особую философию — “движение”, поскольку молодость — это всегда про стремление к новому», — говорится в пресс-релизе.
Как пояснили в ведомстве, принять участие в уникальных форматах можно, пройдя конкурсный отбор на сайте деньмолодёжи2023.рф. События объединят несколько пространств — воздушное, водное, наземное и подземное. Участниками спецпроектов станут выдающиеся молодые профессионалы в различных отраслях — креативные индустрии, наука и наукоёмкое производство, внутренний туризм, педагогика. Специальные форматы празднования Дня молодёжи будут приурочены к Году педагога и наставника в России, а также Десятилетию науки и технологий.
В пресс-службе также сообщили, что федеральные мероприятия Дня молодёжи 2023 года пройдут в 14 регионах страны — Нижнем Новгороде, Астрахани, Крыму (арт-кластер «Таврида»), Казани, Красноярске, Москве, Ноябрьске, Владивостоке, Оренбурге, Калининграде, а также Санкт-Петербурге, Мурманске, Иркутске и Краснодаре.
Участие в городских площадках бесплатное, по предварительной регистрации на сайте проекта. Регистрация на городские фестивали будет доступна с 12 мая по 24 июня. Любой желающий сможет посмотреть трансляцию с площадок в официальной группе Росмолодёжи ВКонтакте, сказали организаторы.
В ведомстве подчеркнули, что молодые люди смогут поучаствовать в активностях по разным тематикам и форматам: на фестивалях их ждут мастер-классы, показы, образовательные лекции от выдающихся спикеров, зоны для создания блогерского контента, спортивные соревнования, показательные выступления, карьерные консультации, ярмарка вакансий, маркет молодых и акселератор Росмолодёжь. Гранты.
Кроме того, молодёжь познакомится с Героями спецоперации и Героями России, присоединится к добровольческим акциям и просветительским экскурсиям.
Проявить себя и представить свои товары и услуги на площадке фестивалей смогут молодые творцы и предприниматели, прошедшие предварительный отбор. Зарегистрироваться на участие в открытом микрофоне и в маркете молодых предпринимателей можно также на официальном сайте Дня молодёжи — 2023.
На бортах транспортных объектов также развернутся полноценные фестивальные площадки. В самолёте, который отправится из Москвы в Молодёжную столицу России — Нижний Новгород — можно будет послушать лекцию и поучаствовать в самой высокой в мире викторине. Участниками спецпроекта «Полёт знаний» по маршруту «Объединяя столицы» станут молодые педагоги, наставники, сотрудники вузов и колледжей, тьюторы и другие представители образовательной сферы, сообщили в Росмолодежи.
По маршруту ретропоезда «Уральский экспресс» «Екатеринбург — Верхняя Пышма — Екатеринбург» проедет «Поезд приключений “Открывая Россию”. В путешествии пассажиры — молодёжь, заинтересованная в развитии туризма, молодые гиды и экскурсоводы — узнают больше о родной стране и проработают новые актуальные маршруты пеших прогулок. Для них также пройдёт лекция спикера и экскурсия по одному из крупнейших технических музеев в России.
На «Теплоходе креатива “Наполняясь вдохновением” в Санкт-Петербурге для участников круиза — молодых представителей креативных индустрий — пройдут творческие мастер-классы, пленэры и креативные постановки.
Одна из станций метро откроется ночью для молодых учёных, инженеров, программистов, разработчиков. Участников ждёт иммерсивное шоу, выступления представителей науки и артиста-хедлайнера.
День молодёжи для всех завершится выступлением популярных артистов, которые станут хэдлайнерами праздника.
По итогам встречи с учащимися вузов в День российского студенчества президент России Владимир Путин поручил перенести празднование Дня молодёжи с 27 июня на последнюю субботу июня. В 2022 году День Молодёжи прошёл в 10 городах России и собрал более 500 тысяч участников, а онлайн-трансляцию посмотрели более пять миллионов человек.