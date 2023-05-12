Путешествуем по России: Сочи

Сочи трудно перехвалить. Это, действительно, место, где есть все для размеренного отдыха, насыщенного путешествия или активного досуга. Причем приезжать в Сочи можно не только летом — полежать на пляжах и искупаться, или зимой — чтобы покататься на лыжах, но и вообще, когда угодно. Здесь в любом случае будет зелено и комфортно — за это в ответе влажный субтропический климат.
Формально Сочи — это городской округ (т.н. Большой Сочи), который включает в себя Центральный, Адлерский, Лазаревский и Хостинский районы. Он простирается на 109 километров вдоль берега моря и уходит в горы до вершин Главного Кавказского хребта. Интересных мест в Большом Сочи смотреть не пересмотреть. Горы, пляжи, реликтовые леса, пещеры, парки, водопады, экотропы, курортная архитектура.
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