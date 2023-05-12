Ученые выяснили, как правильно общаться с кошками Исследователи изучили три типа коммуникации
Фоторепортажи
8Празднование Ураза-байрама в России
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
Главное
Спецоперация на Украине
15:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путешествуем по России: Сочи

Окрестности даже самых популярных туристических городов России можно исследовать годами. В удивительных поездках уже знакомые, казалось, места, открываются по-новому. Предлагаем вместе с нами отправиться в путешествие по городам России. Сегодня мы изучим интересные места, пожалуй, самого известного курортного города на юге страны — города Сочи.

Сочи трудно перехвалить. Это, действительно, место, где есть все для размеренного отдыха, насыщенного путешествия или активного досуга. Причем приезжать в Сочи можно не только летом — полежать на пляжах и искупаться, или зимой — чтобы покататься на лыжах, но и вообще, когда угодно. Здесь в любом случае будет зелено и комфортно — за это в ответе влажный субтропический климат.

Формально Сочи — это городской округ (т.н. Большой Сочи), который включает в себя Центральный, Адлерский, Лазаревский и Хостинский районы. Он простирается на 109 километров вдоль берега моря и уходит в горы до вершин Главного Кавказского хребта. Интересных мест в Большом Сочи смотреть не пересмотреть. Горы, пляжи, реликтовые леса, пещеры, парки, водопады, экотропы, курортная архитектура.

Полную версию фотопрогулки по интересным местам Сочи можно найти тут.

Еще больше диафильмов с путешествиями по другим городам России вы найдете в нашей коллекции.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
туризм и отдых