18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.
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Было предпринято 26 атак по всей линии соприкосновения (более 95 км). Все они, по сообщению Минобороны, были отбиты.
Президент также отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.
Это самые дальнобойные ракеты, которые Запад передавал ВСУ.
Включенным в список запрещено пользоваться финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Машины выехали на площадь после танков Т-34, которые по традиции открывают парад.
Переход на трехступенчатую систему высшего образования протестируют в шести вузах.