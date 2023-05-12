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Главные новости недели
18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости недели

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.

Минобороны рассказало о попытке ВСУ перейти в контрнаступление

Было предпринято 26 атак по всей линии соприкосновения (более 95 км). Все они, по сообщению Минобороны, были отбиты.

Путин разрешил полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию

Президент также отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.

Великобритания передала ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow с радиусом поражения 250 км

Это самые дальнобойные ракеты, которые Запад передавал ВСУ.

Арестовича и Смольянинова внесли в перечень террористов и экстремистов

Включенным в список запрещено пользоваться финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

В параде Победы в Москве впервые приняли участие новейшие бронемашины «Ахмат» и «Спартак»

Машины выехали на площадь после танков Т-34, которые по традиции открывают парад.

Путин подписал указ о реформе высшего образования

Переход на трехступенчатую систему высшего образования протестируют в шести вузах.

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