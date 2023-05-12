16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тайваньские власти будут бороться с нарушителями с помощью голограммы
В борьбе с нелегальными отходами поможет божество.
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Многие жители Тайваня неправильно утилизируют отходы. Мусор заполонил улицы, и даже специальные уборочные машины не справляются с объемами загрязнений.
Как сообщает BrandingAsia, городские власти запустили детектор распознавания поведения GOD-IS-WATCHING. Это устройство на основе ИИ обнаруживает мусорные свалки и проецирует виртуальное божество прямо над ними.
«Порицать» нарушителей будет Тудигонг — покровитель Земли в даосизме. Он будет в строгой, но дружелюбной манере напомнить людям не сбрасывать мусор незаконно. Сообщается, что после нескольких месяцев тестирования системы количество нелегальных отходов сократилось на 73%.
Недавно в Альпах и Арктике найдены микробы, способные «переваривать» пластик при температуре всего в 15 градусов по Цельсию.
Олеся Маевская