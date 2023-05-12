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16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тайваньские власти будут бороться с нарушителями с помощью голограммы

В борьбе с нелегальными отходами поможет божество.

Многие жители Тайваня неправильно утилизируют отходы. Мусор заполонил улицы, и даже специальные уборочные машины не справляются с объемами загрязнений.

Как сообщает BrandingAsia, городские власти запустили детектор распознавания поведения GOD-IS-WATCHING. Это устройство на основе ИИ обнаруживает мусорные свалки и проецирует виртуальное божество прямо над ними.

«Порицать» нарушителей будет Тудигонг — покровитель Земли в даосизме. Он будет в строгой, но дружелюбной манере напомнить людям не сбрасывать мусор незаконно. Сообщается, что после нескольких месяцев тестирования системы количество нелегальных отходов сократилось на 73%.

Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно в Альпах и Арктике найдены микробы, способные «переваривать» пластик при температуре всего в 15 градусов по Цельсию.

Олеся Маевская

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