Чудо-вентилятор для спасения от жары отдают за копейки
С появлением бытовых кондиционеров можно было бы подумать, что старые девайсы в виде вентиляторов свое отжили. Однако каждое лето именно на эти бытовые приборы приходится всплеск потребительского спроса. Не ждите дефицита товара в летний зной, а приобретайте его заранее. К тому же по выгодной цене.
Три скорости работы вентилятора, светодиодный фонарик, зарядка от USB. Крутит быстро и тихо. Максимальное время таймера — 8 часов. Девайс без возможности вращения. Обратите внимание, что продукт производится официально уполномоченной дочерней компанией Xiaomi, но без логотипа. Девайс хорошо подойдет в поездках на машине, поезде или в палатке.
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Заказ пришел быстро, упакован хорошо. Сам вентилятор небольшой, с мужскую ладонь. По работе все отлично, работает пока безупречно. В комплекте аккумулятор 18650, что не увсех продовцов есть. Однозначно рекомендую к покупке. Продовцу спасибо. Так же вентилятор работает от повербанка.
Прикоснитесь к настоящей традиционной кухне Японии прямо у вас дома. Чудо-устройство для приготовления суши может походить на ракетную пусковую установку, но работает как шприц: с ним у вас получатся вкусные роллы и суши всего в несколько простых шагов. Почувствуйте себя настоящим японским шеф поваром. Восемь цветов товара на выбор.
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Супер! Роллы получаются идеально ровные и круглые. Первый раз получилось не совсем идеально — слишком много риса положила, он вылез с конца. Но второй раз — отлично! Однозначно удобнее, чем сворачивать на бамбуковом коврике.
Сборный каркасный бассейн с фильтр-насосом создан по особой запатентованной технологии. Его стенки выполнены из трех отдельных слоев: двух слоев плотного винила и одного - полиэстера для особой прочности. Бассейн Metal Frame Pool прочен и благодаря стальному каркасу. Он выдерживает большие нагрузки, в бассейне одновременно могут купаться несколько человек. Это настоящая находка для семьи или компании друзей.
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Все супер, берите смело, такой цены с насосом не найдешь.
Портативная форма для быстрой лепки пельменей высокого качества. С таким чудо-помощником вы превратите приготовление этого блюда в теплую семейную традицию. С девайсом из пищевого полипропилена все будут в восторге от ваших кулинарных способностей: по блюдам идеальной формы все и так будут знать, что это ваших рук дело! Диаметр — 24×11, вес — 300г. Удобен и прост в использовании, изготовлен из антикоррозийных, высококачественных и износостойких материалов.
Переносной погружной водонагреватель-душ для дачи и дома можно использовать при отсутствии или отключении горячей воды. Мощность водонагревателя 1,3 кВт, что позволяет нагреть 10 литров воды за 16 минут до температуры 45 °С. Не требует монтажа, отдельной электропроводки и бака для воды. Для работы устройства достаточно обычной розетки и любой подходящей по размеру емкости — ведро, бачок, ванночка или большая кастрюля. Заказывайте с доставкой по России со скидкой на сайте.
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Доставка хорошая. Комплектация полная. Спасибо за конфетки.
Повседневные кроссовки выполнены в интересном дизайне. С такой яркой обувью вам не нужна будет никакая другая мотивация для занятий спортом. Соответствует размеру, берите тот, который носите в повседневной жизни. Представлены до восьми оттенков. Отрегулировать обувь по полноте можно с помощью шнуровки. По словам покупателей, за такие деньги лучше не придумаешь.
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Соответствует описанию, сразу после распаковки чуть пахли полимерами. Проклеены и прошиты ровно. Легкие, подошва не амортизирует, как, например, в «Найках» специально для бега, но и не чугунная. В целом, выглядят богаче своей цены. Брал размер в размер, ношу в жизни 46 и кроссовки брал 46, сели идеально.
Кофемашина - недешевое приобретение, но если вы не можете жить без идеальной чашки эспрессо или капучино каждое утро, есть смысл позволить себе такую покупку. Кофе в кафе обходится намного дороже домашнего, к тому же, качество зерен и взбитого молока там радует не всегда. Кофемашина DeLonghi хороша тем, что имеет итальянский дизайн и сборку, 13 степеней помола, возможность настроить приготовление напитка под себя и мощный капучинатор с большим баком. Кофе можно использовать как молотый, так и в зернах, а вкус кофе улучшается благодаря предварительному смачиванию. Машина готовит две чашки эспрессо одновременно и взбивает идеальную пену для латте. На товар действует купон и промокод, которые экономят вам больше 7,5 тысяч рублей. Машину доставляют из России за несколько дней.
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Отличная кофемашина с очень большой скидкой! Капучино готовит обалденный. Настройка простая, есть русский язык. Все узлы очень легко снимаются и промываются. Отправка и доставка очень быстрые - за 4 дня курьером. Рекомендую и товар и продавца!
Товар от легендарного бренда HUAWEI, на который стоит обратить внимание. Это универсальный инструмент, который поможет в учебе (особенно дистанционной), работе и развлечениях. Планшет взаимодействует с клавиатурой и мышкой, превращаясь в полноценный компьютер, легко коннектится с ноутбуком и выполняя функцию второго экрана, потрясающе работает со стилусом, радует иммерсивным звуком с эффектом погружения, а также имеет встроенную защиту зрения от синего света и мерцания. Производительный и суперсовременный гаджет для максимального удобства, который можно купить с потрясающей скидкой и доставкой из России!
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Знаю, что повторюсь, но все же… Планшет просто реально нереальный. Доставка быстрая. Продавцу спасибо!
Обновленная версия Xiaomi Mi Band 7 CN на iOS и Android поддерживает языки: английский, русский, португальский, испанский, польский, итальянский, немецкий, французский. Следите за количеством шагов, пройденным расстоянием, сожженными калориями, а также за другими параметрами. Легко заряжается с помощью магнитных зарядных штифтов. Дисплей позволяет с удобством реагировать на входящие со смартфона сообщения, уведомления, звонки. Благодаря наличию датчика SpO2 оснащен функцией измерения уровня кислорода в крови. Заказывайте со скидкой и функцией доставки из России на сайте.
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Спасибо большое продавцу. Доставка 22 дня. Покупкой довольна. Подлинность проверили на сайте сяоми. Все отлично — оригинал! С продавцом не общалась.
Ручной вентилятор для раздува углей очень прост и удобен в использовании. Это портативное устройство (26 см в длину) поможет вам без особых усилий развести костер и поддерживать пламя в нужном объеме во время ваших вечеринок на свежем воздухе. Ручка для вращения выполнена из нержавеющей стали, а корпус раздувателя для мангала изготовлен из высококачественного пластика, что делает прибор надежным. Вы можете быть уверены, что этот вентилятор прослужит вам долгие годы. С ним вы поймете, что лучше провести время с друзьями и близкими, отдыхая на лоне природы, чем стоять у мангала и беспрерывно дуть на угли и огонь.
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Товар в точности, как в описании. Механическая прикольная игрушка, ветер не сильный, но достаточный для раздувания углей под шашлыком или для разведения костра на начальном этапе. Продавца рекомендую!
Одна из самых раздражающих вещей на даче — сорняки. Они портят полезные растения, внешний вид и просто занимают место. Дергать все по одному долго и тяжело, а выкапывать каждый лопатой непрактично. На AliExpress есть специальное приспособление, которое минимизирует вред почве. Принцип работы простой: три острых штыря захватывают сорняк прямо у корня, вам останется только потянуть.
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Собирается легко, но внутри на всякий случай есть инструкция. К сожалению, только на английском.
Смартфон на операционке Android 11 поддерживает связь 5G, 2 сим-карты, оснащен модулем NFC и другими самыми современными фишками. Одно из его главных преимуществ - потрясающая камера на 48 Мп с диафрагмой f/1.8 для непревзойденных портретов в любых условиях освещения. Шустрый смарт с мощной батареей - это нафаршированный мини-компьютер в кармане с официальной гарантией и широкой сетью сервисных центров. Доставляют телефон за 2, максимум 3 дня.
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Отличный телефон. Зарядку держит около двух суток при интенсивном использовании. Не тормозит. Рекомендую.
Этот комплект постельного белья выполнен в очень необычном и красивом дизайне. Идеально подойдет тем, кто хочет привнести в свою жизнь чуть больше красок и уюта. Ткань состоит из 95% хлопка и 5% полиэстера. Пододеяльник на молнии. Материал очень прочный и износостойкий, а также устойчивый к выцветанию. Данный комплект постельного белья может стать отличным подарком для близких. Производитель предупреждает о допустимом расхождении в размерах от производителя на 2-5 см. Ускоренная доставка из России.
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Ткань бархатистая и безумно приятная. Однозначно рекомендую данное белье. Швы после стирки не разошлись. Доставили быстро после оформления заказа. Благодарю.
Весенняя и осенняя обрезка деревьев — занятие трудоемкое и порой изматывающее. Но можно помочь себе, если обзавестись цепной пилой на аккумуляторе. Она экономит силы и в разы ускоряет процесс. На этот товар тоже действует экспресс-доставка.
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Доставлено за 5 дней. Все соответствует описанию. Отличная пила: маленькая, легкая, удобная, достаточно мощная. Упаковано в фирменную коробку. Все отлично.
Мытье окон — не самое безопасное занятие. Помимо этого, с мытьем можно застрять надолго, отмывая разводы на длинном балконе. Чтобы избавиться от мороки, нашли специального робота. Он будет кружить по вашим окнам, пока вы не перестанете замечать наличие стекла от чистоты. Управлять им можно с помощью специального пульта, если ему потребуется помощь в смене направления. Работает как на сухой поверхности, так и с моющим средством. Разводы оставляет, только если редко менять тряпки. Их в комплекте несколько, и пока одни будут в стирке, можно не останавливать уборку.
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Помимо доставки из РФ, есть инструкция на русском языке
Отличный практичный подарок себе или близким, который точно будет оценен по достоинству. Моющий робот-пылесос со смарт управлением отлично справится как с сухой, так и влажной уборкой и значительно облегчит жизнь своему владельцу. Среди его достоинств можно отметить 120 минут работы в автономном режиме, 5 режимов уборки, таймер и тонкий корпус. А еще несомненным плюсом является быстрая доставка из России.
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Шикарный пылесос. Покупаю уже 5-й для своих друзей! Всем рекомендую. Бесшумный, любимый чистюля. С продавцом общались - обычно привозили на 2-й день. Но в связи с распродажей привезли на 6-й) Процветания производителю! Спасибо за помощника!
Шикарная вещь, которая пригодится в каждом доме. Умная лазерная рулетка обладает компактными размерами, стильным и простым дизайном и всего одной кнопкой, что максимально упрощает ее использование. Точное измерение, дальность до 30 метров, OLED-дисплей, и возможность подключения к смартфону через приложение MI Home, где можно сохранить все замеры, а также сделать детальный план с фото и указанными размерами. Сейчас лазерную рулетку можно купить со скидкой и быстрой доставкой Плюс.
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Отличная рулетка. Маленькая, легкая, удобная. Инструкция на русском языке. Без проблем подключилась к приложению Mi Home через Bluetooth. Полный функционал рулетки раскрывается именно с приложением. Записывает все измерения. Плюс можно начертить план комнаты (любой формы) и измерить все стены. Экспорт в галерею полученного плана в виде обычной картинки. Менять настройки рулетки можно только через приложение. Рекомендую.
Электрическая кофемашина Sinbo SCM-2928 быстро приготовит вкуснейший турецкий кофе по классическому рецепту. Современный дизайн обеспечит значительный комфорт для жизни любителей кофе. Внутренняя структура камеры из нержавеющей стали обеспечивает удобство чистки и длительное использование. Двухступенчатая система безопасности предотвратит кофе от переливания. Приготовление кофе станет для вас приятным ритуалом и доставит максимум удовольствия.
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Для доставки потребовался месяц. Кофеварка пришла в исправном состоянии, кофе варит отменный, только он должен быть очень мелкого помола, можно при варке добавить ложечку сахара, получается настоящий турецкий.
От качества сна зависит не только наш отдых и трудоспособность, но и здоровье в целом. Потому правильно подобранная подушка - это уже половина успеха. На сегодняшний день одними из самых эффективных и комфортными считаются ортопедические подушки из пены с эффектов памяти. Качественные материалы и удобный дизайн позволяют максимально расслабиться и избежать болей в шее, и спине. А приятная дышащая ткань и съемный чехол гарантирует безопасность, и долгий срок службы товара.
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Подушка правда удобная, я не любитель больших подушек, этот как раз. Не слишком мягко и не слишком жестко, правда в первый день показалась жесткой когда долго лежала на ней, потом привыкла. В подарок шла маска для сна. Спасибо продавцу.
Как бы это странно не звучало, но умное мусорное ведро - это действительно шикарная находка для дома. Ведро оснащено сенсорным интеллектуальным датчиком движения и при приближении само открывает крышку. Оно герметично и водонепроницаемо, что избавляет от неприятного запаха и микробов. Стильный дизайн в “серебре” и “золоте” отлично впишется в любой дизайн. Работает устройство от двух батареек, которых хватает примерно на год.
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Отличное ведро! У меня уже есть похожее сенсорное, в этот раз взяла другого дизайна. Взяла серое на 15л под дизайн своей ванной комнаты. Упаковано было отлично. Приехало в целости и сохранности! Продавец отправил очень быстро. Батарейки вставили, заработало сразу и на ура. Спасибо!
Автоматическая туристическая палатка - это незаменимая вещь для летнего отдыха. Палатка довольно объемная и может свободно вместить до 4 человек. Быстро и легко собирается, может служить в качестве навеса от солнца на семейных пикниках. К дополнительным плюсам можно отнести качество материалов, водонепроницаемую ткань и отличную вентиляцию в виде больших “дверей” и “окон” с москитными сетками. Палатку можно выбрать в трех разных цветах, а доставка “Плюс” гарантирует быстрое получение товара. Приятным бонусом также будет отличная скидка.
В отзывах пишут:
Палатку доставили быстро и прямо домой. Качество супер, идеальные швы, все до мелочей продумано. Насчет механизма открывания палатки - выше всяких похвал, полагаю это самый удобный вариант разборки и сборки. Размер большой, она просто объемная по форме и в ней комфортно сидеть, стены как стены, а не лежат на спине. Выглядит все солидно, но дополнительные дуги на всякий я заказала. Пока очень довольна товаром.
Напольный вентилятор DELTA DL-020N - незаменимый помощник в офис, на дачу и в любое другое помещение, где еще не “завелся” кондиционер” (а с таким помощником, возможно, и не "заведется"). Высота вентилятора - 1,25 м. Работает он бесшумно, панель управления оснащена подсветкой, высота и наклон регулируются, а головка поворачивается на 90 градусов. Надежная универсальная модель, выручающая в жару.
В отзывах пишут:
Все отлично, хороший продавец, быстрая доставка. Рекомендую!
Компактный кондиционер Arctic Air Cooler удобен тем, что он переносной. Его можно поставить в любой комнате или прихватить с собой на дачу. Справится с охлаждением одной комнаты средних размеров, работая не хуже сплит-системы. Секрет устройства - технология гидроохлаждения с использованием специального фильтра, который превращает горячий воздух в приятный прохладный ветерок. Arctic Air Cooler работает от USB, поэтому его очень удобно использовать на рабочем месте. Товар доставляют ускоренно из России, а продавец предлагает промокод на скидку.
В отзывах пишут:
Для небольшой комнаты очень даже хорошо, работает от телефонной зарядки и с водой хорошо дует, шумит не больше, чем обычный вентилятор, а эффект, по-моему, лучше. Продавцу спасибо, доставили очень быстро, и это тоже радует.
Кондиционер известной британской марки работает на охлаждение и обогрев. Он пользуется большой популярностью в Европе благодаря низкому уровню шума и высокому классу энергоэффективности, экономя немало электроэнергии. К тому же, обладает функцией увлажнения воздуха, заменяя увлажнитель в отопительный сезон. В общем, универсальная и выгодная машина, которую продают со скидкой и быстрой доставкой из России.
В отзывах пишут:
Быстрая доставка до двери. Установили, все работает отлично, хватает на всю квартиру.
Вы же не думали, что обойдется без умной техники? Под брендом Amazfit у Xiaomi выходит множество устройств для занятий спортом. В том числе и кроссовки, которые можно прокачать, вставив в них специальный датчик. Он поможет лучше считать скорость, частоту шагов и степень нажатия стопы. По умолчанию кроссовки идут без датчика, потому что многих устраивает возможность просто купить по отличной цене беговую обувь.
Незаменимое приобретение для частного дома, дачи и любой уличной подсветки. Компактный и яркий фонарь на солнечной батарее автоматически заряжается в течение дня и не требует дополнительной зарядки, и расхода электричества. Фонарь оснащен датчиком движения и имеет три режима работы, что позволяет настроить его под свои нужды, и сэкономить заряд. Корпус водостойкий, не боится перегрева и даже мороза. Быстрая доставка плюс гарантирует получение товара в кратчайшие сроки.
В отзывах пишут:
На вид и ощупь фонари добротные, пришли заряженные, устанавливал вечером и сразу проверил работу. Как и заявлен, есть три режима. Первый — включается и выключается. Второй работает в режиме ожидания в полнакала, а приближаясь к фонарю срабатывает датчик движения и он загорается в полную силу и через двадцать секунд переходит обратно в режим полнакала. Третий срабатывает во время приближения и отключается через 20 секунд. Советую.
Высокоточный, компактный и симпатичный электронный термометр-гигрометр отображает температуру на дисплее внутри помещения и на улице, а также влажность внутри помещения. Установить устройство под ручку на пластиковом окне не составит труда. Кроме того, в комплекте идет и специальное крепление для наружного датчика на расстоянии 5 см от рамы, что делает показания термометра абсолютно точными. А быстрая доставка из России гарантирует получение товара в кратчайшие сроки.
В отзывах пишут:
Заказ пришел быстро, упакован в коробку, все целое и работает, термометр классный, рекомендую, доставил курьер до двери, довольна товаром и службой доставки
Женское платье в стиле бохо является трендом этого сезона. Платье изготовлено из высококачественных материалов, подходит для повседневной и праздничной носки. Бохо-стиль уверенно продвигается вперед, завораживая своей женственностью и чувственностью. Нет ничего красивее, чем природная красота, окутанная в нежные кружева. Заказывайте по привлекательной цене на сайте.
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Хороший материал, в платье не будет жарко. Широкое, на рост 172см — ниже колен.
Джинсовая куртка оверсайз из денима разных цветов — отличное решение на весеннюю и осеннюю погоду. Сшита из плотного материала. Верх и рукава объемные. Свободный прямой крой не ограничивает вас в движении, а длинные рукава можно завернуть, превратив в короткие. Отлично держит форму и хорошо сидит. Качественная фурнитура, глубокие карманы: поместится большой телефон и ключи. Заказывайте на сайте за полцены.
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Прислали через 2 недели. Куртка классная. Мягкая, не грубая джинса, к телу приятная. Цвет как у сирени весной. На свой 52 размер взяла 3xl — на бедрах застегивается плотно, рукава длинноваты, но это даже смотрится лучше. Сшита немного небрежно: где-то ниточки торчат, карманы нагрудные немного разные, но это даже прикольно. У куртки есть два внутренних кармана. Мне это нравится. Рекомендую.
Женские босоножки на танкетке — настоящая палочка-выручалочка. Такие летние пары — именно то, что идеально подойдет для теплых вечерних прогулок, свидания или похода на мероприятие. Максимальный комфорт вместе с утонченностью, что помогает поддержать женственный стиль лука. Подошва на резине, ремешок на щиколотке, средняя высота каблука 3 см — 5 см, размер соответсвует. Пара представлена в восьми разных цветах. На сайте действует большая скидка.