12:52 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Чего нельзя делать в день Еремея Запашника, 14 мая
Православные верующие почитаю святого Иеремия, а в народном календаре отмечается день Еремея Запашника.
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Так, в день Еремея Запашника категорически запрещено предаваться унынию. Согласно поверьям, такое состояние может затянуться и испортить жизнь.
Также лучше не жаловаться на происходящее вокруг и не делиться своими бедами с кем-либо.
Кроме того, запрещено пересаживать комнатные цветы, ходить в гости, давать или брать в долг, а также вести финансовые переговоры или делать инвестиции.