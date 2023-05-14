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12:52 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Чего нельзя делать в день Еремея Запашника, 14 мая

Православные верующие почитаю святого Иеремия, а в народном календаре отмечается день Еремея Запашника.

Так, в день Еремея Запашника категорически запрещено предаваться унынию. Согласно поверьям, такое состояние может затянуться и испортить жизнь.

Также лучше не жаловаться на происходящее вокруг и не делиться своими бедами с кем-либо.

Кроме того, запрещено пересаживать комнатные цветы, ходить в гости, давать или брать в долг, а также вести финансовые переговоры или делать инвестиции.

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