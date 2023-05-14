Назван победитель Евровидения-2023

Второе место занял рэпер Käärijän из Финляндии (526 баллов), третье — певица Ноа Кирель из Израиля (242 балла).
В первую десятку также попали артисты, представляющие Италию, Норвегию, Украину, Бельгию, Эстонию, Австралию и Чехию.
Для Лорин это вторая победа на Евровидении. Она также забрала хрустальный микрофон в 2012 году.
В этом году конкурс должен был пройти на Украине (в 2022-м украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania заняла первое место. — Прим. ред). Однако Европейский вещательный союз (EBU) решил перенести конкурс с территории Украины в Великобританию из соображений безопасности.
Россия не была представлена на Евровидение-2023. В феврале прошлого года EBU отстранил нашу страну от участия.
Чем еще запомнится Евровидение-2023?
В этом году многие обратили внимание на видео-открытки. Казалось бы, все как обычно: короткий рассказ об исполнителе, виды его страны, а также принимающих: Великобритании и Украины. Так вот последняя не включила ни одного плана Крыма, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
В EBU этот момент не прокомментировали.
«Мы конкурс смотрим краем глаза. Там же все стало политизированным, фриковым. Смотреть это все противно. Можно сказать, нам повезло, что мы выступали в нормальное время», — считает Ольга Туктарева, худрук ансамбля «Бурановские бабушки».
В 2012 году она вместе с коллективом представляла Россию на Евровидение. «Бабушки» заняли второе место, уступив первое Loreen. Тогда, как считает Туктарева, они покорили мир добром и теплом, которые исходило от их задорной песни Party for everybody.
В этом году конкурс удивил обилием эпатажных и странных номеров. Например, участники хорватской группы Let 3 пели в юбках и с ярким макияжем на лице, а потом разделись и завершили выступление в одних трусах.
Шокировали публику и металлисты из Lord of the Lost (Германия). Вокалист группы не только разрисовал глаза, но и примерил латексный красный обтягивающий костюм, который смотрелся одновременно ужасающе и нелепо.
После победы Швеции Евровидение-2024 должно пройти в этой стране. Однако подробности раскроют позднее.
Недавно стало известно, что впервые после 30-летнего перерыва к конкурсу присоединится Люксембург.