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02:21 (мск), источник: © РИА Новости

Назван победитель Евровидения-2023

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Ливерпуле (Великобритания) объявили имя победителя международного музыкального конкурса Евровидение-2023. Им стала певица Loreen (Лорин Талхауи) из Швеции с песней Tattoo. Исполнительница набрала 583 балла после совместного голосования профессионального жюри и телезрителей.

Источник: AP 2022

Второе место занял рэпер Käärijän из Финляндии (526 баллов), третье — певица Ноа Кирель из Израиля (242 балла).

В первую десятку также попали артисты, представляющие Италию, Норвегию, Украину, Бельгию, Эстонию, Австралию и Чехию.

Для Лорин это вторая победа на Евровидении. Она также забрала хрустальный микрофон в 2012 году.

В этом году конкурс должен был пройти на Украине (в 2022-м украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania заняла первое место. — Прим. ред). Однако Европейский вещательный союз (EBU) решил перенести конкурс с территории Украины в Великобританию из соображений безопасности.

Россия не была представлена на Евровидение-2023. В феврале прошлого года EBU отстранил нашу страну от участия.

Чем еще запомнится Евровидение-2023?

В этом году многие обратили внимание на видео-открытки. Казалось бы, все как обычно: короткий рассказ об исполнителе, виды его страны, а также принимающих: Великобритании и Украины. Так вот последняя не включила ни одного плана Крыма, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

В EBU этот момент не прокомментировали.

«Мы конкурс смотрим краем глаза. Там же все стало политизированным, фриковым. Смотреть это все противно. Можно сказать, нам повезло, что мы выступали в нормальное время», — считает Ольга Туктарева, худрук ансамбля «Бурановские бабушки».

В 2012 году она вместе с коллективом представляла Россию на Евровидение. «Бабушки» заняли второе место, уступив первое Loreen. Тогда, как считает Туктарева, они покорили мир добром и теплом, которые исходило от их задорной песни Party for everybody.

В этом году конкурс удивил обилием эпатажных и странных номеров. Например, участники хорватской группы Let 3 пели в юбках и с ярким макияжем на лице, а потом разделись и завершили выступление в одних трусах.

Шокировали публику и металлисты из Lord of the Lost (Германия). Вокалист группы не только разрисовал глаза, но и примерил латексный красный обтягивающий костюм, который смотрелся одновременно ужасающе и нелепо.

Что дальше?

После победы Швеции Евровидение-2024 должно пройти в этой стране. Однако подробности раскроют позднее.

Недавно стало известно, что впервые после 30-летнего перерыва к конкурсу присоединится Люксембург.

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