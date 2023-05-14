Эксперт назвал способы распознать коммунального мошенника

«Мошенники могут не только предлагать на месте заменить счетчик или провести установку фильтра или трубы, но и запугивать штрафами и санкциями, вплоть до отключения воды и вызова полиции, если жилец прямо сейчас не согласится на замену оборудования», — объяснил специалист.
В большинстве случаев оборудование в квартире находится в исправном состоянии и не нуждается в проверке или замене, поэтому согласие на проведение работ может привести не только к потере денег, но и к установке некачественных потенциально опасных приборов, предупредил Поздняков.
Отсутствие спецодежды и форма без знаков компании, неспособность объяснить конкретную цель визита (только фразы по типу «общий осмотр квартиры»), просьба незамедлительно провести замену оборудования, требование оплаты наличными — всё это признаки того, что вам попались мошенники.
Открывать дверь необязательно, но если все-таки открыли, то стоит запросить удостоверение сотрудника, в котором должны быть ФИО, наименование и печать организации, включая ее ИНН и ОГРН, дополнительно можно запросить наряд на работы. Данные желательно записать или сделать фото, посоветовал эксперт.
Поздняков также порекомендовал позвонить в проверяющую компанию и сообщить им данные о сотруднике, чтобы узнать, действительно ли проводится какая-то проверка и что проверяют.
Ранее, 11 мая, заслуженный юрист России Иван Соловьев дал советы по ведению диалога с телефонными мошенниками. В случае поступления подозрительного телефонного звонка следует задать собеседнику уточняющие вопросы, чтобы максимально четко узнать статус «сотрудника», например, попросить продиктовать должность, звание, ФИО, номер служебного удостоверения.