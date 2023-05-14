Терапевт объяснил, как вести себя при встрече со змеей на природе

По словам эксперта, не стоит торопиться переходить на летнюю одежду, так как температура за городом ниже, а открытая местность лучше продувается. Кроме этого, возможны дожди.
«Лучше одеваться многослойно: если станет тепло, можно снять лишний слой одежды. В случае холода большее количество слоев обеспечит лучшую термоизоляцию. В плане верхней одежды лучше отдать предпочтение туристическим ветронепродуваемым и водонепроницаемым курткам и плащевкам. Обувь лучше надевать на толстой подошве, чтобы нога не промерзала. С учетом того, что на дворе весна, брачный сезон змей, лучше предпочесть обувь с высоким голенищем, длинные носки и только брюки. Кроме змеиных укусов, все эти многочисленные слои на ногах предохранят от клещей. Важно не забывать про головной убор», — заявил врач.
Кроме того, огород является причиной большого количества проблем со здоровьем. Поэтому важно не бросаться на все огородные работы сразу.
«Если сразу дать организму такую нагрузку, то болей в спине, в суставах, растяжений и прочих проблем не избежать. Это может случиться, даже если вы весь год занимаетесь спортом, так как работа в огороде отличается от спортивных нагрузок. Старайтесь проводить в огороде за раз не более 2−3 часов», — предупредил он.
Среди самых распространенных травм на даче — это ушибы, синяки, порезы, растяжения. Чтобы с ними справиться, нужно правильно собрать аптечку: в ней должны быть бактерицидные пластыри, антисептики, обезболивающее, бинты, средства от аллергии, отравлений и простудой. Также можно вакцинироваться от столбняка.
«Еще одной причиной для вакцинации могут послужить клещи. Весной они особо активны и могут переносить клещевой энцефалит. Вовремя введенная вакцина поможет избежать этой болезни. Курс состоит из двух доз вакцины. От других насекомых помогут репелленты, москитные сетки, ультразвуковые отпугиватели и другие средства. В средней полосе комары и мошка обычно не несут каких-либо заболеваний, поэтому и бояться их особо не следует», — рекомендовал терапевт.
От змей поможет правильная одежда и поведение: если увидели змею, замрите. Она сама уползет, объяснил медик.
«В крайнем случае можно кинуть камень или какой-нибудь предмет рядом с ней, чтобы она испугалась и уползла. Громко топайте при ходьбе, смотрите под ноги и вовремя косите траву, чтобы змеи не смогли там спрятаться. Если обнаружили змеиную нору на дачном участке, не надо лезть туда руками или каким-либо предметами. Лучше всего залить ее водой (из шланга) и встать в сторону. Вода выгонит змею из ее логова, и она сама уползет подальше. Если все же змея укусила, то лучше не заниматься самостоятельными методами спасения и как можно быстрее поехать в больницу», — заключил врач.