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10:35 (мск), источник: ТАСС Наука

В России изобрели вакцину от африканской чумы свиней

В Минобрнауки сообщают, что научные исследования по созданию вакцин от АЧС будут продолжены.

Источник: AP 2022

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Россия разработала кандидатный вакцинный штамм, защищающий от вируса африканской чумы свиней (АЧС), которая считается одним из самых опасных заболеванием в животноводстве. Об этом в понедельник пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление Минобрнауки.

«В результате проведенных исследований на базе государственного бюджетного научного учреждения “Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии” получен кандидатный вакцинный штамм, эффективно защищающий животных от гибели при заражении актуальным для РФ штаммом вируса африканской чумы свиней», — сообщили в ведомстве «Известиям».

В министерстве добавили, что в 2022 году для объединения компетенций различных научных коллективов при создании вакцины между профильными научными учреждениями Минобрнауки, Минсельхоза и Россельхознадзора было заключено соглашение о консорциуме для координации действий.

В Минобрнауки изданию уточнили, что научные исследования по созданию вакцин от АЧС будут продолжены.

Африканская чума свиней — вирусное заболевание, для которого характерен высокий процент смертности и заражаемости поголовья. Для людей вирус не несет непосредственной опасности.

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