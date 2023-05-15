10:35 (мск), источник: ТАСС Наука
В России изобрели вакцину от африканской чумы свиней
В Минобрнауки сообщают, что научные исследования по созданию вакцин от АЧС будут продолжены.
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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Россия разработала кандидатный вакцинный штамм, защищающий от вируса африканской чумы свиней (АЧС), которая считается одним из самых опасных заболеванием в животноводстве. Об этом в понедельник пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление Минобрнауки.
«В результате проведенных исследований на базе государственного бюджетного научного учреждения “Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии” получен кандидатный вакцинный штамм, эффективно защищающий животных от гибели при заражении актуальным для РФ штаммом вируса африканской чумы свиней», — сообщили в ведомстве «Известиям».
В министерстве добавили, что в 2022 году для объединения компетенций различных научных коллективов при создании вакцины между профильными научными учреждениями Минобрнауки, Минсельхоза и Россельхознадзора было заключено соглашение о консорциуме для координации действий.
В Минобрнауки изданию уточнили, что научные исследования по созданию вакцин от АЧС будут продолжены.
Африканская чума свиней — вирусное заболевание, для которого характерен высокий процент смертности и заражаемости поголовья. Для людей вирус не несет непосредственной опасности.