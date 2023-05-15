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11:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Российские ученые открыли новые опасные виды клещей, которые могут вызвать чуму

Ученые Тюменского медицинского университета открыли и описали три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка. Итоги их исследования опубликованы в иранском научном журнале Persian Journal of Acarology.

Источник: РИА "Новости"

Согласно выводам специалистов, обнаруженные насекомые принадлежат к двум видам. Один известен как переносчик бартонеллеза, а второй — клещевого энцефалита, боррелиоза, лихорадки Западного Нила, чумы, а также других опасных заболеваний.

Как отмечает один из авторов исследования кандидат биологических наук, доцент Тюменского медицинского университета Мария Орлова, один из клещей был добыт в 2020 году из заспиртованных сборов Зоологического музея МГУ, когда были обследованы имеющиеся коллекции летучих мышей. Остальные собраны прижизненно с отловленных в Бурятии и Туве рукокрылых, которые затем были отпущены в природу.

Морфологически клещи не похожи на описанных ранее, и ученые подозревают, что они обитают предположительно на территории Китая. В дальнейшем ученые собираются сотрудничать с китайскими специалистами для более глубокого изучения мест обитания выявленных клещей.

13 апреля главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что «клещи проснулись почти везде в стране». Она призвала россиян вакцинироваться от клещевого энцефалита, смертельно опасного заболевания.

Александр Кислов

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