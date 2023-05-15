Максим Галкин подал иск к Минюсту из-за статуса иностранного агента

Телеведущий Максим Галкин (признан иноагентом в России) обратился в Замоскворецкий районный суд с требованием признать незаконным решение Минюста присвоить ему статус иностранного агента, следует из карточки на сайте судов Москвы.
Иск был зарегистрирован 11 мая, дело относится к категории «Прочие дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления».
РБК направил запрос в пресс-службу Минюста России и обратился за комментарием к Галкину.
Минюст России внес артиста в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября 2022 года, объяснив это тем, что Галкин получал финансирование от Киева при «осуществлении политической деятельности».
Комментируя решение ведомства, телеведущий заявил: «Иноагент так иноагент. Я к иноагентам себя не отношу». Он также назвал надуманным повод для внесения его в реестр. Его жена, народная артистка СССР Алла Пугачева после этого призвала Минюст «зачислить ее в ряды иноагентов», поскольку она «солидарна со своим мужем». Пугачева в реестр так и не попала.
После начала спецоперации на Украине Галкин вместе с Пугачевой уехал из России в Израиль. Телеведущий осуждал военную операцию и давал в Израиле концерты, средства с которых направлялись на помощь украинским беженцам.
Ранее, 12 мая, певица Земфира (признана иноагентом в России) так же направила судебный иск к Минюсту, потребовав признать незаконным присвоение ей статуса иноагента. Заявление было подано 10 мая.
Минюст принял соответствующее решение в отношении артистки в середине февраля 2023 года, объяснив это решение тем, что артистка «открыто выступала» в поддержку Украины, давала концерты в «недружественных странах» «с призывами против специальной военной операции».