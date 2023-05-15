14:27 (мск), источник: РБК Life
Ученые из Японии рассказали о «разговорах» лесных грибов после дождя
Исследователи уловили особенные сигналы.
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Ученые из научного центра Университета Тохоку в Японии выяснили, что грибы умеют «разговаривать». Делают они это после дождя и под землей при помощи электрических сигналов, сообщает журнал ScienceAlert со ссылкой на исследование.
Объектом пристального изучения стали небольшие грибы коричневого цвета под названием «лаковица двухцветная» (Laccaria bicolor). Их нашли в лесу неподалеку от научного центра Университета Тохоку.
L. bicolor — это эктомикоризный гриб, который образует симбиотические отношения (взаимовыгодное сожительство организмов разных видов) с некоторыми растениями, в том числе со многими крупными деревьями. Такое «сотрудничество» увеличивает снабжение растений водой и питательными веществами в обмен на углеводы.
Ученые подключили электроды к группе из шести грибов L. bicolor, а затем несколько дней контролировали электрический потенциал грибов, который измеряется в милливольтах. Выяснилось, что спустя пару часов после дождя грибы начали проявлять признаки активности. Эти сигналы, как предположили исследователи, служат формой коммуникации.
«Вначале у грибов был небольшой электрический потенциал, и мы свели это к отсутствию осадков. Однако после дождя электрический потенциал начал колебаться, иногда превышая 100 мВ», — сообщил эколог-микробиолог Ю Фукасава из Университета Тохоку.
Колебания фиксировали и после других так называемых раздражителей, например после перепада температуры. При этом чем ближе друг к другу были расположены грибы, тем сильнее между ними был сигнал. Содержание этих «разговоров» ученым пока не удалось установить, однако они собираются продолжить исследования. «Наши результаты подтверждают необходимость дальнейших исследований электрических потенциалов грибов в настоящем экологическом контексте», — добавил Фукасава.
Ранее группа швейцарских исследователей заявила об открытии. В Альпах и Арктике им удалось обнаружить микроорганизмы, способные переваривать пластик при низких температурах. В ходе эксперимента авторы собрали образцы 19 штаммов бактерий и 15 грибов, находящихся в почве в условиях холода: растущих на закопанном пластике, хранившемся в земле в течение одного года в Гренландии, на Шпицбергене и в горах Швейцарии. Таким образом, впервые было доказано, что некоторые организмы (Collimonas, Kribbella, Lachnellula и Thelebolus) разлагают пластмассы.