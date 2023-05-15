Названы самые знаменитые династии в истории

Одна из древнейших и самых многочисленных династий. Бурбоны вступили на престол Франции еще в 1589 году. Ветвь Бурбонов — Бюссе существует и сегодня. Наиболее известные ее представители, правившие Францией — Генрих IV, Людовик XIV, Людовик XVI, Людовик XVIII. В свое время Бурбоны сидели на престоле не только Франции, но и Неаполя, Сицилии и Пармского герцогства. Сейчас потомки Бурбонов правят Испанией и Люксембургом.
До 1917 года династия Виндзоров носила гордое название Саксен-Кобург-Готской. Однако после окончания Первой мировой войны король Георг Пятый отрекся от немецких титулов, родового имени и взял фамилию Виндзор, в честь королевского замка. Формально Виндзоры — ныне правящая в Великобритании династия, на престоле которой сегодня находится Карл III.
Могущественная монаршая династия Европы, правившая во времена Средневековья и Нового времени. Габсбурги владели Римской и Австрийской империями, Венгрией, Испанией, Мексикой, Португалией, Трансильванией, Хорватией и другими, более мелкими государствами. Название династии пошло от замка Гамбург, который был построен в 1027 году в Швейцарии.
Династия, правившая Великим Княжеством Литовским и общее название княжеских родов Литвы, Украины, Беларуси, Польши и России, берет свое начало от Сколоменда, дедушки князя Гедимина. От него пошли такие легендарные князья — Витовт, Ольгерд, Кейстут, Ягайло и Сигизмунд.
Китай находился под властью великой династии Мин с 1368 по 1644 годы. Несмотря на успешное правление первых двух императоров, Чжу Юаньчжана, создавших сильный флот и миллионную армию, государство распалось. При правлении его сына Чжу Ди власть сосредоточилась в руках приближенных. Это привело к появлению коррупции и, как следствие, к присоединению Китая к маньчжурской династии Цин.
Это прямые потомки Чингизхана. У знаменитого правителя было четыре сына: Джучи, Чагатай, Угэдэй и Толуй. Только они и их потомки имели право становиться ханами. У старшего сына было 40 сыновей, а у одного из внуков — 22 сына. В настоящее время, по предварительным подсчетам, потомков Чингисхана по мужской линии насчитывается порядка 16 миллионов.
Название династии пошло от названия должности «Верховный стюард (или управитель) шотландского королевского двора». Ее самыми известными представителями являются Карл Первый, Карл Второй и Мария Стюарт, правнучка Генриха Седьмого. Эта королевская династия Шотландии, которая позже (в XIV—XVI вв.еках) стала править всей Великобритании.
Королевская династия Тюдоров правила Англией с 1485 по 1603 годы. При Тюдорах Англия вступила в период Возрождения, началась активная колонизация Америки. Одним из самых известных представителей этой династии был Генрих VIII, во время правления которого произошла Английская реформация (разрыв отношений с Римом) и Елизавета, которая вернула свой народ к англиканству.
Древний княжеский, а позднее — королевский род потомков Рюрика. Этот новгородский князь занимал трон в IX веке и, согласно летописям, был основателем государственности Руси. Рюриковичи правили преимущественно Киевской Русью, а последними правителями этой почтенной династии были цари Федор Первый Иоаннович и Василий Шуйский. От Рюриковичей пошло множество именитых правителей: Изяславичи Полоцкие, Ростиславичи, Изяславичи Туровские, Святославичи, Мономашичи.
Согласно генеалогическим правилам полное название этой императорской династии звучит следующим образом: Голштейн-Готторп-Романовы. Это династия русских царей, впоследствии — императоров России, а также царей Польши, князей Литвы и Финляндии. Последним царем из этого рода стал Николай Второй, которого свергла в 1917 году революция большевиков.