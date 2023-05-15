Исследование: как часто россияне посещают музеи Давно ли вы ходили на выставку?
Фоторепортажи
11Названы победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
Главное
Спецоперация на Украине
16:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Опрос показал, где россияне хотят провести свой идеальный отпуск

Мужчины предпочитают оставаться дома.

Источник: Reuters

Новый опрос сайта Superjob показал, что российским парам будет непросто выбрать место для совместного отпуска. Дело в том, что в подавляющем большинстве женщины мечтают провести его на морском побережье, а мужчины — не покидая стен квартиры.

В опросе приняло участие 1600 участников. По его результатам выяснилось, что 17% мечтают отправиться к морю, 14% предпочитают остаться дома, а 11% опрошенных думают, что оптимальным решением будет отдых на даче или в деревне.

По статистике опроса, 2 из 100 россиян и вовсе предпочтут отпуску работу. Авторы исследования отмечают, что по сравнению с прошлым годом варианты проведения отпуска дома или на даче стали менее популярны, а вот отдых на морском побережье стал привлекательнее.

Недавно эксперты составили список самых бюджетных стран для отдыха.

Олеся Маевская

Привет! Запускаем опрос "Ходите ли вы в музеи". Результаты пойдут в новость по теме. Просьба активно цеплять в подходящие новости, инфотеймент/общество и тд. Заранее благодарю! UPD: конкретно этот код нужно прикреплять через "Другое", а не "Опросы"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
туризм и отдыхсоциология