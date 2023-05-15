16:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Опрос показал, где россияне хотят провести свой идеальный отпуск
Мужчины предпочитают оставаться дома.
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Новый опрос сайта Superjob показал, что российским парам будет непросто выбрать место для совместного отпуска. Дело в том, что в подавляющем большинстве женщины мечтают провести его на морском побережье, а мужчины — не покидая стен квартиры.
В опросе приняло участие 1600 участников. По его результатам выяснилось, что 17% мечтают отправиться к морю, 14% предпочитают остаться дома, а 11% опрошенных думают, что оптимальным решением будет отдых на даче или в деревне.
По статистике опроса, 2 из 100 россиян и вовсе предпочтут отпуску работу. Авторы исследования отмечают, что по сравнению с прошлым годом варианты проведения отпуска дома или на даче стали менее популярны, а вот отдых на морском побережье стал привлекательнее.
Недавно эксперты составили список самых бюджетных стран для отдыха.
Олеся Маевская