18:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
NASA научились выявлять грядущие солнечные бури, направленные на Землю
Предсказать очередную вспышку можно за полчаса.
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На данный момент команда NASA активно применяет модели искусственного интеллекта к данным о солнечных бурях для разработки системы раннего предупреждения. По оценке ученых, она будет уведомлять нашу планету примерно за 30 минут до того, как потенциально разрушительная солнечная буря обрушится на определенную область Земли.
Столь короткий промежуток «отлавливания» связан с тем, что свет (радиосигнал) движется быстрее, чем всплеск солнечной энергии. В некоторых случаях, например, как произошло около 35 лет назад, такая «волна» отключила электричество на несколько часов во всем Квебеке.
Но более сильная буря может нанести серьезный вред электрической и коммуникационной инфраструктуре. Ученые давно пытаются решить эту проблему, и на данном этапе за Солнцем и его вспышками наблюдают десятки спутников. Эти данные помогут ИИ разработать безупречную прогностическую модель.
Но исследователи хотят знать не только, когда грянет очередная солнечная буря, но и примерно представлять масштабы последствий ее появления. В этом ученым помогают данные наземных станций. Вся полученная информация собирается в алгоритм прогнозирования DAGGER.
Исследователи во главе с Вишалом Упендраном, специалистом из Межуниверситетского центра астрономии и астрофизики в Индии, утверждают, что ИИ может предсказать серьезность и направление солнечной бури менее чем за секунду. Также он способен делать прогноз каждую минуту.
Предыдущим алгоритмам нужно было намного больше времени — некоторые даже не успевали подать сигнал Земле о буре. Еще один плюс DAGGER в том, что он может определить точку удара следующей бури. Это чрезвычайно важно, поскольку Солнце приблизится к пику своего 11-летнего солнечного цикла в 2025 году.
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Олеся Маевская