12:19 (мск), источник: ТАСС Наука
Российские ученые создали искусственную роговицу
Пилотные операции на животных проведут в ближайшие месяцы.
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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Ученые Сеченовского университета разработали искусственную роговицу для восстановления зрения. Ожидается, что технологию начнут применять для лечения животных с глазными травмами. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
«Уникальную технологию на основе коллагена будут применять в ветеринарии, для лечения животных с травмами глаз. Пилотные операции в лаборатории регенеративной ветеринарии научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета проведут уже в ближайшие месяцы. Первыми пациентами ученых будут лабораторные кролики», — говорится в сообщении.
Ученые хотят проверить биосовместимость искусственной роговицы и оценить результаты трансплантации после операции. Затем они начнут исследования на собаках, кошках и других животных. Параллельно будут запущены доклинические исследования совместно с индустриальными партнерами. Когда полный цикл испытаний на животных будет завершен, эту методику будут применять и у людей, добавили в пресс-службе.
У животных травмы роговицы достаточно распространены, отметила заведующая лабораторией регенеративной ветеринарии Яна Христидис. Кошки и собаки часто дерутся, натыкаются на ветки во время прогулки, глаза животных нередко страдают при инфекционных заболеваниях. «При серьезном повреждении пострадавший глаз часто приходится полностью удалять. Трансплантация искусственной роговицы поможет этого избежать и восстановить зрение», — сказала Христидис, чей комментарий приводит пресс-служба.
Как пояснил директор научно-технического парка биомедицины, доктор химических наук Петр Тимашев, специалисты начали работать над технологией формирования материала для искусственной роговицы, основываясь на созданной в 2022 году коллагеновой матрице нового поколения для реконструктивных мероприятий в стоматологии. «На данный момент мы разработали прототип высокой степени прозрачности — до 90%. Он полностью биосовместимый и биорезорбируемый», — приводит комментарий Тимашева пресс-служба.
Искусственную роговицу удалось получить благодаря методу электрофоретического осаждения. По данным вуза, ученые могут регулировать толщину роговицы и ее набухаемость в зависимости от заболевания пациента.