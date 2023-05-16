В России решили вернуть «пионеров» А как вы относитесь к этой идее?
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14:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В России решили вернуть «пионеров»

А как вы относитесь к этой идее?

Источник: Агентство «Москва»

14 июля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании российского движения детей и молодежи — аналога пионерии. 1 сентября под его председательством состоялось первое очное заседание членов наблюдательного совета.

В декабре делегаты Российского движения детей и молодежи решили переутвердить название. После этого на голосование вынесли пять вариантов — «Пионеры», «Движение первых», «Движение имени Гагарина», «Новое поколение», «Юность».

Недавно президент РФ Владимир Путин предложил подумать над тем, как можно использовать слово «пионеры» применительно к российскому движению детей и молодежи. На данный момент оно носит гордое имя «Движение первых».

19 мая отмечается День пионерии и мы задумались, как много россиян обрадуются возвращению старого названия для активного молодежного движения. Как вы считаете, стоит ли возвращать «пионеров»?

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