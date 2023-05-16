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18:13 (мск), источник: © РИА Новости

МВД пригрозило рэперам, читающим о наркотиках, уголовной ответственностью

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Рэперы, читающие треки о наркотиках, после 2024 года могут попасть в России под уголовную ответственность, соответствующие изменения предлагается внести в КоАП и УК РФ, сообщил в думском комитете по охране здоровья статс-секретарь — замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

Источник: Reuters

Во вторник в комитете обсуждались изменения в КоАП, Уголовный, а также Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Суть изменений сводится к введению ответственности за пропаганду употребления наркотиков в музыке, кинематографе, интернете (в том числе личных аккаунтах в социальных сетях).

Кроме того, закон должен обязать использовать обязательную маркировку в произведениях, если там идет речь о наркотиках. Возможно, пояснил Зубов, для маркировки тех же фильмов будет использоваться бегущая строка или предваряющие картину титры.

Предполагается, что закон в случае принятия вступит в силу в 2024 году.

По словам Зубова, уголовная ответственность будет наступать не сразу, а лишь после того, как гражданин, провайдер, исполнитель и другие два и более раз будут привлечены к административной ответственности за подобные нарушения.

«Значит, с рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать — будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда. Но — после 2024 года», — сказал Зубов, отвечая на вопрос участников заседания, как быть с рэп-исполнителями, которые очень часто затрагивают тему наркотиков в своих песнях.

При этом он заверил, что планов «никого тысячами сажать» нет.

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