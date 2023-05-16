18:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 16 мая
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Российский комплекс «Кинжал» уничтожил в Киеве ЗРК Patriot
Кроме того, высокоточным оружием нанесены удары по местам дислокации ВСУ, хранения боеприпасов и вооружения, которое было доставлено из западных стран.
Клишаc рассказал о поправках в законе о военном положении
Поправки предполагают возможность «принудительного и контролируемого перемещения» граждан с территорий, где введено военное положение.
Президент ЮАР сообщил о переговорах с Путиным и Зеленским
По его словам, африканские лидеры готовы выступить с собственным мирным планом и поехать для его обсуждения в Россию и на Украину.
Недалеко от места подрыва «Северных потоков» зафиксировали подземные толчки
Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки неизвестного происхождения в районе острова Борнхольм в Балтийском море.