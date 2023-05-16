Российские ученые создали искусственную роговицу Пилотные операции на животных проведут в ближайшие месяцы
Фоторепортажи
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
Главное
Спецоперация на Украине
18:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 16 мая

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Российский комплекс «Кинжал» уничтожил в Киеве ЗРК Patriot
Кроме того, высокоточным оружием нанесены удары по местам дислокации ВСУ, хранения боеприпасов и вооружения, которое было доставлено из западных стран.

Клишаc рассказал о поправках в законе о военном положении
Поправки предполагают возможность «принудительного и контролируемого перемещения» граждан с территорий, где введено военное положение.

Президент ЮАР сообщил о переговорах с Путиным и Зеленским
По его словам, африканские лидеры готовы выступить с собственным мирным планом и поехать для его обсуждения в Россию и на Украину.

Госдума денонсировала Договор об обычных вооружениях в Европе
Решение было принято единогласно.

Недалеко от места подрыва «Северных потоков» зафиксировали подземные толчки
Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки неизвестного происхождения в районе острова Борнхольм в Балтийском море.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта