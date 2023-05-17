10:36 (мск), источник: РБК Life
Фразы, которые лучше не говорить соседу по даче. Поссоритесь навсегда
Чужие дети, собаки, заборы и теплицы — что мешает мирно жить садоводам.
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С соседями по даче, как и по квартире, в идеале лучше дружить. Ведь именно их можно будет попросить присмотреть за участком во время длительного отсутствия или перекрыть воду на участке, которую забыли выключить сами перед отъездом.
Примеров соседской взаимовыручки можно привести много. РБК Life собрал пять фраз, которые не стоит говорить, чтобы не спровоцировать затяжной конфликт даже с очень давними и добрыми соседями.
Соседская теплица не должна становиться причиной попадания сточных вод на ваш участок и не должна создавать тень на вашей территории. Если же такое произошло, лучше попробовать мирно урегулировать сложившуюся ситуацию, а не требовать снести к жесткой форме. Помните, что по правилам теплица от соседского забора должна находиться не ближе 1 метра.
Возникновение конфликтов между соседями из-за забора на участке — нередкое явление. Дачники часто игнорируют существующие нормы и правила и ставят высокие сплошные ограды, которые затеняют смежную территорию. Если вы оказались тем соседом, чьи интересы нарушены, важно сначала попробовать решить этот вопрос дипломатическим способом и переговорами, а уж если не удастся — обратиться в правление товарищества и в суд. При этом важно понимать, что нарушение строительных норм и правил (СНиП) не является нарушением прав собственника смежного земельного участка. И в суде это придется доказывать отдельно, пояснили в адвокатской коллегии «Адвокаты Москвы».
Тем же, кто строит высокий забор и даже согласовал это с соседями (к примеру, устно), надо помнить, что в будущем соседи могут продать участок и возведенная глухая ограда может не устроить новых владельцев земли.
Дети — это дети, и их поведение и шумные игры на свежем воздухе вряд ли должны становиться причиной взрослых дрязг между соседями по даче. В любом случае главное, что должно соблюдаться, — это закон о тишине, регламентирующий, что в ночные часы шуметь нельзя никому: ни детям, ни взрослым. Детский шум в дневное время к этому вряд ли можно отнести.
Вопросы вкуса всегда индивидуальны, и эту фразу точно лучше оставить при себе. На ваш урожай цвет соседского дома вряд ли повлияет, каким бы он ни был, а вот испортить отношения с владельцами смежного участка так вполне возможно. Нетактичное высказывание способно привести к заметному охлаждению в добрососедских отношениях.
Мало кому понравится, если чужая собака бегает по участку, ломает посадки и справляет свои естественные потребности на грядки. Для начала вежливо попросите держать питомца под присмотром или на привязи. Если реакции не последует, то попросите возместить ущерб за каждое сломанное растение. Еще можно объяснить, что дачники иногда раскладывают на своих участках отраву от грызунов, не оповещая всех соседей об этом.
Главное во всех этих ситуациях — помнить, что соседи тоже люди и хотят уважительного отношения. Поэтому любые конфликтные ситуации стоит пытаться решать с позиции вежливого и тактичного общения. Возможно, это поможет избежать обращения в суд и дальнейших похожих проблем. Нельзя ставить ультиматумы или угрожать. Спасет только дипломатия.