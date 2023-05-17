Главу новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» уволили из-за утраты доверия

Связаться с Ринатом Максютовым не удалось. Никита Каньшин, помощник гендиректора по связям с общественностью «Вектора», заявил «Ъ», что комментировать кадровые перестановки может только Роспотребнадзор, а центр «будет исполнять взятые обязательства по изучению опасных вирусов, разработке профилактических и диагностических препаратов».
Позднее Роспортребнадзор подтвердил информацию об увольнении.
«Основанием прекращения трудовых отношений с директором ГНЦ вирусологии и биотехнологии “Вектор” Ринатом Максютовым стало нарушение закона “О противодействии коррупции” и выявленный конфликт интересов», — сообщила журналистам пресс-служба ведомства.
Ринат Максютов в 2003 году окончил Новосибирский государственный университет по специальности «биология». В ГНЦ «Вектор» он пришел в 2001 году на должность старшего лаборанта. Затем работал стажером-исследователем, младшим научным сотрудником, научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией отдела геномных исследований и разработки методов ДНК-диагностики поксвирусов. В августе 2016 года ученый занял пост заместителя гендиректора по научной работе «Вектора», в сентябре того же года он возглавил ГНЦ. Ринат Максютов — доктор биологических наук, автор и соавтор более чем 70 научных работ.
ГНЦ «Вектор» (входит в Роспотребнадзор) основан в 1974 году и находится в наукограде Кольцово под Новосибирском. Центр — один из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих фундаментальные исследования в области естественных наук. В «Векторе» собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов, в частности это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы.
Константин Воронов, Новосибирск