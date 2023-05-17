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13:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученый из Флориды решил прожить 100 дней под водой

И больше 70 из них уже прошло.

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Как передает The Guardian, на данный момент Джозеф Дитури, преподаватель Университета Южной Флориды, уже третий месяц успешно живет в своем домике, расположенном на дне лагуны глубиной 30 футов (9,14 метров). Он уже побил мировой рекорд.

Предыдущий рекорд в 73 дня, два часа и 34 минуты был установлен двумя профессорами из Теннесси — Брюсом Кантреллом и Джессикой Фейн — в 2014 году. Тогда они, как и Джозеф, переселились в домик для аквалангистов Флорида-Кис.

Уже сейчас Дитури побил их рекорд, прожив под водой 74 дня. Однако он планирует провести в нем 100 и завершить подводную миссию, получившую название Project Neptune 100.

Миссия сочетает в себе медицинские и океанические исследования, а также образовательную деятельность и была организована Фондом развития морских ресурсов. Дитури говорит, что ему нравится жить под водой, но есть одна вещь, по которой он очень скучает — солнечный свет.

Недавно испанская спортсменка побила мировой рекорд, проведя 500 дней в одиночестве в пещере. Беатрис Фламини находилась на глубине 70 метров без контакта с внешним миром.

Олеся Маевская

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