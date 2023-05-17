14:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
При раскопках в Помпеях найдены новые останки времен извержения Везувия
Они таились в районе «Целомудренные любовники».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Phys.org пишет, что археологи обнаружили в Помпеях два новых скелета мужчин. По предварительным оценкам, они погибли в результате землетрясения, сопровождавшего извержение вулкана Везувий в 79 году нашей эры. Им было не меньше 55 лет.
Ученые уверены, что помпейцы погибли из-за множества травм, когда землетрясение разрушило стену в комнате, где мужчины искали убежище. Они были найдены в доме района «Целомудренные любовники», где ранее были обнаружены красочные фрески и скелеты мулов, работавших на жерновах.
Рядом с одной из жертв были обнаружены останки тканевого узла, в котором хранились драгоценности и монеты. Также была найдена амфора, коллекция чаш и кувшинов и домашняя святыня в виде фрески. У одной из жертв обрушения на левой руке было кольцо.
По оценкам археологов, от 15 до 20% населения Помпеи погибло во время извержения, в основном от теплового удара, когда город накрыло гигантское облако газов и пепла. Также, как утверждает администрация археологического парка Помпеи, немало людей погибло в результате травм, полученных от обрушения зданий.
Недавно первой находке на раскопках в Помпеи исполнилось 128 лет, и по этому случаю мы собрали топ интересных научных открытий, которые ученые выяснили благодаря этим местам.
Олеся Маевская