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14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нейросеть показала, как будут выглядеть американские города в 2050-м

Бетонные джунгли, разбавленные футуристическими летающими автомобилями.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Сотрудники издания Daily Mail с помощью генератора изображений Midjourney попытались представить, как будет выглядеть Америка через 27 лет. Нейросеть показала 10 «городов будущего»: Нью-Йорк, Хьюстон, Вашингтон, Филадельфия, Сан-Франциско, Чикаго, Сиэтл, Лос-Анджелес, Бостон и Сан-Диего.

Также в создании изображений помогли подсказки ведущих экспертов в области разработки «умных городов». В основном ИИ должен был учитывать, что к 2050-му году перенаселенность, изменение климата и развитие технологий кардинально изменят знакомые нам урбанистические пейзажи.

Недавно нейросеть показала города Татарстана в 2073 году.

Олеся Маевская

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