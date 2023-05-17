15:36 (мск), источник: Ведомости
Настю Ивлееву проверяют на неуплату налогов
Под подозрение попали рекламное агентство блогера и несколько десятков ИП и компаний.
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Блогера Настю Ивлееву проверяют на неуплату налогов, рассказал «Ведомостям» близкий к правительству источник. Информацию также подтвердил другой собеседник, знакомый с ситуацией. Ранее о проверках Ивлеевой сообщил Telegram-канал «Финансовый караульный».
Под подозрения в неуплате налогов попали рекламное агентство Ивлеевой ООО «Ивлеева продакшн», а также еще 20 различных ИП и ООО, ассоциируемых с блогером. В феврале 2023 г. блогер передала 100% «Ивлеева продакшн» Анне Самаковой, следует из данных «СПАРКа». По официальным данным, годовой доход компании составил 122 млн руб.
12 мая компании «Ивлеева продакшн» пришло письмо с требованием предоставить налоговую отчетность. МВД запросило у компании договоры, акты приема-передачи, счета на оплату по контрактам и деловую переписку фирмы в период 2020—2022 гг..
«Ведомости» направили запрос представителю Ивлеевой и представителю ФНС. Два агентства, сотрудничающих с Ивлеевой, также подтвердили получение уведомлений, в которых налоговики запрашивают информацию по сделкам с блогером, рассказали «Ведомостям» сотрудники этих агентств.
Юрист сотрудничающего с Ивлеевой креативного агенства Blacklight Анастасия Красникова утверждает, что вся работа велась «законно и прозрачно».
В конце 2022 г. блогер стала совладельцем нового бара в Москве, сообщали «Ведомости».
7 марта в отношении Лерчек (Валерия Чекалина) СК России возбудил уголовное дело в связи с уклонением от уплаты налогов. Она не уплатила НДС и НДФЛ на общую сумму более 311 млн руб.
21 марта 2023 г. было возбуждено уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной — она не уплатила более 120 млн руб. налогов.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере) было также возбуждено в отношении «королевы марафонов» Елены Блиновской.
Ранее председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что Блиновская уплатила только 10 млн руб. налогов из 918,9 млн руб. По версии следствия, блогер использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы.
Максим Варламов, Дмитрий Гринкевич, Мария Истомина