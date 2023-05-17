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16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: Нью-Йорк может утонуть под тяжестью небоскребов

При этом грунт деформируется неравномерно.

Источник: Reuters

Сотрудники Геологической службы США и Университета Род-Айленда на основе спутниковых данных смоделировали геологическую модель Нью-Йорка и пришли к выводу, что город тонет под тяжестью своих небоскребов. Исследование опубликовано в журнале Earth’s Future.

Результаты моделирования показали, что Нью-Йорк опускается со скоростью 1−2 миллиметра в год. Это немного, но некоторые части города опускаются гораздо быстрее. Потому деформация грунта может стать проблемой не только прибрежных районов.

В этом новом исследовании ученые рассчитали совокупную массу более 1 миллиона зданий в Нью-Йорке, которая составила 764 миллиарда килограмм. Затем они разделили город на сетку квадратов размером 100 на 100 метров и преобразовали массу здания в давление с учетом гравитации.

Их оценки включают только массу зданий и их содержимое: исследователи не включили вес дорог, тротуаров, мостов, железных дорог и других асфальтированных участков Нью-Йорка. Анализ этих данных показал, что почва, богатая глиной и искусственной насыпью особенно склонна к проседанию.

Более эластичные грунты приходят в норму после строительства, в то время как коренная порода, на которой закреплены многие небоскребы, не так сильно сдвигается с места. Исследователи предупреждают, что растущая урбанизация, в том числе осушение и откачка грунтовых вод, может только усугубить обнаруженную проблему.

Недавно израильские ученые пришли к выводу, что все дикие животные Земли весят в 20 раз меньше людей.

Олеся Маевская

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