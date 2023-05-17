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Главные новости к вечеру 17 мая
18:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 17 мая

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается на 60 дней

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что зерновая сделка продлена на два месяца.

Госдума приняла поправки о проведении выборов при военном положении

Поправки также предусматривают принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, на которой введено военное положение.

Настю Ивлееву проверяют на неуплату налогов

Как сообщают источники «Ведомостей», под подозрение попали рекламное агентство блогера и несколько десятков ИП и компаний.

Роднянского и Вырыпаева заочно арестовали по статье о фейках

Уголовные дела в отношении них возбудили за распространение ложных сведений о российской армии (ст. 207.3 УК РФ).

Лихачева предупредила, что «Троица» может «развалиться на части»

В РПЦ обещали хранить образ с учетом рекомендаций специалистов Третьяковки и Эрмитажа.

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