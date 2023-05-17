18:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 17 мая
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что зерновая сделка продлена на два месяца.
Поправки также предусматривают принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, на которой введено военное положение.
Как сообщают источники «Ведомостей», под подозрение попали рекламное агентство блогера и несколько десятков ИП и компаний.
Уголовные дела в отношении них возбудили за распространение ложных сведений о российской армии (ст. 207.3 УК РФ).
В РПЦ обещали хранить образ с учетом рекомендаций специалистов Третьяковки и Эрмитажа.