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10:42 (мск), источник: RTVi

Старейшая еврейская Библия продана с аукциона за $38,1 млн

Самая древняя еврейская Библия была продана на аукционе Sotheby’s в среду за 38,1 миллиона долларов. Цена, по которой была куплена Библия, является одной из самых высоких, выплаченных когда-либо за книгу или исторический документ, пишет The New York Times.

Источник: AP 2022

Ушедшая с молотка книга представляет собой так называемый «кодекс Сассуна». Фолиант включает в себя все 24 книги еврейской Библии. Отсутствуют только первые 10 глав Книги Бытия. Ученые датируют книгу концом девятого — началом десятого века нашей эры, что делает ее древнейшей еврейской Библией из ныне существующих.

Книга получила свое современное название в честь своего прежнего владельца Давида Соломона Сассуна (1880—1942), который собрал крупнейшую частную коллекцию рукописей на иврите в мире. С 1989 года «кодекс Сассуна» принадлежал швейцарскому финансисту и коллекционеру Жаки Сафра.

Вопреки своей обычной практике, аукционный дом Sotheby’s раскрыл имя покупателя лота. Им стала организация «Американские друзья Музея еврейского народа в Тель-Авиве». Покупка стала возможна благодаря пожертвованию Альфреда Х. Мозеса, американского юриста и дипломата, бывшего посла США в Румынии. «Кодекс Сассуна» будет передан в дар музею.

«Еврейская Библия оказала огромное влияние на ход истории и стала краеугольным камнем западной цивилизации. Я рад, что теперь эта книга вернулась еврейскому народу», — прокомментировал итоги торгов Альфред Мозес.

Самой дорогой книгой, когда-либо проданной с аукциона, считается первое издание Конституции США, купленное инвестором Кеном Гриффином в ноябре 2021 года. Он заплатил за документ $43,2 млн. Соперничать с ней может лишь покупка, которую совершил в 1994 году Билл Гейтс. Основатель компании Microsoft тогда приобрел так называемый «кодекс Лестера», рукопись Леонардо да Винчи. За этот документ предприниматель заплатил $30,8 млн, что в нынешних реалиях составило бы $ 62,4 млн.

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