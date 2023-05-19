04:41 (мск), источник: РБК Life
Глава АТОР назвала «нерешаемую проблему» туризма в российских регионах
Майя Ломидзе указала на дефицит кадров и вопросы к инфраструктуре.
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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России в интервью РБК Life рассказала, как региональная инфраструктура будет принимать в летнем сезоне путешественников, которые выберут внутренний туризм.
«Очень многие туристы, у которых нет денег, чтобы ехать к морю, путешествуют либо по своему региону, либо выезжают в соседний регион — туда, где есть реки, озера, пруды. Поэтому мы ожидаем высокий спрос в Ленинградской области, Карелии, Московской области, на Алтае. Это спрос, обеспеченный в первую очередь за счет жителей соседних регионов», — сказала Ломидзе.
Крайне острой для внутреннего туризма остается проблема нехватки кадров. «Есть очень сложная и нерешаемая проблема — дефицит кадров в сезон. Нет региона, где бы этой проблемы не существовало. Для многих важно, чтобы хватило человеческих сил и ресурса для обслуживания туристов», — отметила глава АТОР.
При этом регионы делают шаги в подготовке ко встрече гостей: ставят кемпинги, гостевые домики и глэмпинги. Власти, по словам Ломидзе, тоже стимулируют возведение некапитальных строений, где могут разместиться туристы.
Вопросы остаются и к дорогам, хотя этой проблемой и занимались на протяжении последних лет, отметила она.
Говоря о направлениях, которые будут пользоваться особой популярностью в этом сезоне отпусков, глава АТОР назвала Северный Кавказ: Ставропольский край, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. «Этот поток будет, как паучок, немножко растягивать свои лапки, у него не будет рекордов, как у Дагестана и Ставропольского края, увидит прирост на Северном Кавказе», — сказала Ломидзе.
Елена Фомина