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04:41 (мск), источник: РБК Life

Глава АТОР назвала «нерешаемую проблему» туризма в российских регионах

Майя Ломидзе указала на дефицит кадров и вопросы к инфраструктуре.

Источник: РИА "Новости"

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России в интервью РБК Life рассказала, как региональная инфраструктура будет принимать в летнем сезоне путешественников, которые выберут внутренний туризм.

«Очень многие туристы, у которых нет денег, чтобы ехать к морю, путешествуют либо по своему региону, либо выезжают в соседний регион — туда, где есть реки, озера, пруды. Поэтому мы ожидаем высокий спрос в Ленинградской области, Карелии, Московской области, на Алтае. Это спрос, обеспеченный в первую очередь за счет жителей соседних регионов», — сказала Ломидзе.

Крайне острой для внутреннего туризма остается проблема нехватки кадров. «Есть очень сложная и нерешаемая проблема — дефицит кадров в сезон. Нет региона, где бы этой проблемы не существовало. Для многих важно, чтобы хватило человеческих сил и ресурса для обслуживания туристов», — отметила глава АТОР.

При этом регионы делают шаги в подготовке ко встрече гостей: ставят кемпинги, гостевые домики и глэмпинги. Власти, по словам Ломидзе, тоже стимулируют возведение некапитальных строений, где могут разместиться туристы.

Вопросы остаются и к дорогам, хотя этой проблемой и занимались на протяжении последних лет, отметила она.

Говоря о направлениях, которые будут пользоваться особой популярностью в этом сезоне отпусков, глава АТОР назвала Северный Кавказ: Ставропольский край, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. «Этот поток будет, как паучок, немножко растягивать свои лапки, у него не будет рекордов, как у Дагестана и Ставропольского края, увидит прирост на Северном Кавказе», — сказала Ломидзе.

Елена Фомина

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