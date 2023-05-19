11:24 (мск), источник: РБК Life
Больше половины россиян заявили о вредных привычках. Список
При этом отказываться от алкоголя планирует меньшее число опрошенных НАФИ.
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Российские мужчины чаще неправильно питаются и испытывают зависимость от вредных привычек, а женщины отличаются тревожностью, состоянием стресса и низкой физической активностью. Такими данными, полученными в ходе всероссийского опроса, с РБК Life поделились в аналитическом центре НАФИ. Участие в исследовании приняли 1600 человек из разных регионов страны.
Аналитики ставили перед собой задачу выяснить, какой образ жизни ведут россияне и как они планируют менять ситуацию. А ситуация на данный момент такова, что более половины россиян (по их заявлениям в ходе опроса) ведут нездоровый образ жизни:
При этом абсолютное большинство жителей России (94%) планируют вырабатывать у себя здоровые привычки и полезные практики в течение ближайшего года:
Среди молодежи до 24 лет в целом наблюдается более выраженный запрос на формирование полезных привычек, чем среди других возрастных групп. Молодые россияне в большей степени хотят поддерживать и улучшать психическое и эмоциональное здоровье, соблюдать режим труда и отдыха и меньше времени проводить в гаджетах. А неохотнее всего настроены на изменение образа жизни люди старшего возраста. Но они чаще других хотят повысить физическую активность (56%), проходить профилактические осмотры (36%) и контролировать количество потребляемой пищи (35%).
Что касается переработок и баланса труда и отдыха, то об этом недавно высказался сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс. Он признался, что сожалеет о том, что слишком много времени посвящал карьере. Миллиардер посоветовал нынешним молодым людям найти баланс между работой и личной жизнью, больше веселиться и отдыхать.