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11:24 (мск), источник: РБК Life

Больше половины россиян заявили о вредных привычках. Список

При этом отказываться от алкоголя планирует меньшее число опрошенных НАФИ.

Источник: РИА "Новости"

Российские мужчины чаще неправильно питаются и испытывают зависимость от вредных привычек, а женщины отличаются тревожностью, состоянием стресса и низкой физической активностью. Такими данными, полученными в ходе всероссийского опроса, с РБК Life поделились в аналитическом центре НАФИ. Участие в исследовании приняли 1600 человек из разных регионов страны.

Аналитики ставили перед собой задачу выяснить, какой образ жизни ведут россияне и как они планируют менять ситуацию. А ситуация на данный момент такова, что более половины россиян (по их заявлениям в ходе опроса) ведут нездоровый образ жизни:

  • 65% неправильно питаются;
  • 63% часто испытывают тревожность или стресс;
  • 60% имеют низкую физическую активность и игнорируют профилактические медицинские осмотры;
  • 53% страдают от вредных привычек;
  • 50% не соблюдают баланс между работой и отдыхом;
  • 39% имеют нестабильные эмоциональные отношения с близкими.

При этом абсолютное большинство жителей России (94%) планируют вырабатывать у себя здоровые привычки и полезные практики в течение ближайшего года:

  • 50% опрошенных ощущают потребность повысить свою физическую активность;
  • 43% жителей страны говорят, что хотели бы сделать свой рацион более сбалансированным, чтобы он включал больше витаминов и микроэлементов;
  • 31% респондентов хочет восстановить баланс между работой и отдыхом;
  • 29% хотят бросить курить;
  • 28% хотели бы прекратить переедать;
  • 25% были бы рады ввести в свою жизнь регулярное прохождение медицинских осмотров;
  • 22% думают о необходимости практики по восстановлению психологического, эмоционального здоровья;
  • 19% считают, что им надо сократить время, проводимое онлайн.

Примечательно: меньше всего россиян озвучили планы по сокращению употребления алкоголя, такой ответ дали только 16% респондентов.

Среди молодежи до 24 лет в целом наблюдается более выраженный запрос на формирование полезных привычек, чем среди других возрастных групп. Молодые россияне в большей степени хотят поддерживать и улучшать психическое и эмоциональное здоровье, соблюдать режим труда и отдыха и меньше времени проводить в гаджетах. А неохотнее всего настроены на изменение образа жизни люди старшего возраста. Но они чаще других хотят повысить физическую активность (56%), проходить профилактические осмотры (36%) и контролировать количество потребляемой пищи (35%).

Что касается переработок и баланса труда и отдыха, то об этом недавно высказался сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс. Он признался, что сожалеет о том, что слишком много времени посвящал карьере. Миллиардер посоветовал нынешним молодым людям найти баланс между работой и личной жизнью, больше веселиться и отдыхать.

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