11:43 (мск), источник: Ведомости
Голикова анонсировала запуск реестра нуждающихся граждан в 2024 году
В России со следующего года будет запущен реестр нуждающихся граждан, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минтруда.
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Трансляция мероприятия велась на странице ведомства во «ВКонтакте».
«Самый главный вызов, который, я считаю, стоит перед нами в 2023 г., с точки зрения подготовки и запуска с 1 января 2024 г. — это реестр нуждающихся граждан», — сказала она.
Срок реализации этого проекта уже переносился, указала вице-премьер, поскольку для его запуска нужно было создать сперва другие институты. В создании реестра примут участие ФНС, МВД и другие ведомства.
В ходе своего выступления вице-премьер также заявила о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в РФ опережающими темпами в последующие годы. По данным Голиковой, девять регионов России не достигли показателей по снижению бедности по итогам прошлого года.
В конце марта Голикова сообщала, что целевым значением снижения уровня бедности на 2022 г. были 10,8%, а на 2023 г. — доля в 10,1%. На совещании президента России Владимира Путина с вице-премьерами Голикова говорила, что за пять лет с 2017 г. 3,6 млн россиян повысили доходы до уровня выше прожиточного минимума и преодолели порог бедности.
6 марта в Госдуму внесли законопроект о повышении МРОТ на 3000 ₽ с 1 января 2024 г. В финансово-экономическом обосновании проекта обозначено, что повышение МРОТ работников бюджетной сферы обойдется в дополнительные 18,5 млрд руб. в 2024 г. В январе Путин поручил правительству в 2023 г. обеспечить повышение МРОТ «с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране».