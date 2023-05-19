Как будут выглядеть американские города в 2050-м году Бетонные джунгли, разбавленные футуристическими летающими автомобилями
Фоторепортажи
11Названы победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
Главное
Спецоперация на Украине
13:21 (мск), источник: Life.ru

Россиян предупредили о риске лишиться дачи из-за автомобиля

Адвокат Ирина Зуй предупредила россиян о риске конфискации дачи за вред окружающей среде из-за ремонта там автомобиля.

Источник: РИА "Новости"

В интервью Пятому каналу юрист напомнила, что во время ремонта машины могут произойти утечки различных жидкостей, которые попадут в почву и загрязнят её солями тяжёлых металлов.

За подобное нарушение грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей, но при серьёзном загрязнении придётся заплатить уже десять тысяч рублей. При повторном нарушении владельцев могут через суд лишить земли.

«Это очень легко доказывается. Приезжает земельная инспекция, берёт пробу грунта на химический анализ, находит соли тяжёлых металлов — и вы платите штраф в размере десяти тысяч рублей», — пояснила адвокат.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Загадочная дорога возрастом в тысячи лет обнаружена на дне Средиземного мо
Дачники смогут заработать: Как получать доход с загородного участка
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта