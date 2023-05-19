Песков прокомментировал демографическую проблему в России

«Есть проблемы непреодолимого характера — это эти самые демографические ямы, которые нас преследуют по истории. Это демографическая яма, связанная с Великой Отечественной войной и демографическая яма, связанная с девяностыми годами, когда рушилась страна, когда рождаемость упала. И то падение, в свою очередь, было спровоцировано продолжающейся ямой от войны. И сейчас мы с вами живем в десятилетие, когда эти ямы соединились, поэтому это наш исторический хвост, который нас преследует», — сказал Песков журналистам.
Он также добавил, что есть весьма эффективные работающие меры по поддержке рождаемости от материнского капитала до точечных мер по поддержке малообеспеченных матерей с детьми.
«Это целый набор мер…, пока он не дает должного эффекта, поэтому требуются новые меры, а какие именно, как их применять точечно, это как раз то, чем и занимается кабинет министров», — резюмировал Песков.