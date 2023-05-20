Исследование: хотят ли россияне вернуть «пионеров» 19 мая отмечается День пионерии, но как относятся к празднику современные жители России?
Фоторепортажи
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
Главное
Спецоперация на Украине
14:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны самые удивительные факты о пчелах

Пчелы — настолько важные насекомые, что для них существует специальная наука апиология. Пристальное внимание как объект исследований эти насекомые получили в XVII веке, а разводить их стали и вовсе за несколько тысяч лет до нашей эры. 20 мая отмечается Всемирный день пчел, и в честь такого необычного праздника мы вспомнили несколько фактов о них, которые могут вас удивить.

Источник: Leandro Fregoni

Пчелы — древнейшие создания

Как показали находки археологов, древним египтянам пчеловодство было известно еще около семи тысяч лет назад. Однако некоторое время назад ученые обнаружили в Бирме кусок янтаря с застывшей в нем пчелой. По оценкам специалистов, ему около 100 миллионов лет, а это значит, что это насекомое когда-то летало рядом с динозаврами.

Благодаря пчелам Земля украшена цветами

Древнейшие растения на нашей планете размножались преимущественно спорами. С появлением пчел, которые занялись опылением, цветущие растения стали распространяться в разы быстрее.

У пчелы 5 глаз, но красный цвет она не различает

На голове пчелы расположены два типа глаз: три маленьких простых, которые отвечают за распознавание уровня освещенности, и два сложных фасеточных глаза. Насекомые способны воспринимать ультрафиолетовые лучи, но не красный цвет. Кстати, яркие ульи на пасеках — не только для красоты: так пчелам легче распознать именно свой дом.

По жужжанию можно определить состояние пчелы

Жужжание насекомых появляется из-за движений крыльями. Пчела делает до 440 взмахов в секунду. Тембр жужжания пчелиной семьи в улье зависит от ее физиологического состояния: по характеру звука можно узнать, голодают пчелы или мерзнут, собираются ли роиться (покидать улей), а также есть ли сейчас в семье матка. С помощью звука можно сильно повлиять на насекомых, например, выманить их из улья, чтобы обработать его от паразитов или собрать мед.

Пчелы — очень стойкие насекомые

За день рабочая пчела может совершить 10 вылетов и исследовать территорию площадью около 12 гектаров. И это неудивительно: чтобы изготовить один килограмм меда, этим насекомым необходимо посетить около восьми миллионов цветков. Такие нагрузки позволяют пчелам пережить непростые погодные условия и стать более устойчивыми к перепадам температур и давления. Например, пчелы, жившие в ульях на крыше Нотр-Дама, не только пережили пожар в соборе, но и благополучно вывели потомство.

Эти насекомые невероятно важны для нашей планеты

Вымирание пчел может привести к сокращению численности цветковых растений, которые некому будет опылять. Однако современные пчелы страдают из-за недостатка цветов. Одним из эффективных методов восстановления пчелиного благополучия считается высаживание мультикультурных (то есть разнотравных) лугов, которые привлекут опылителей, а также создание «отелей для насекомых» — искусственных убежищ, в которых могут селиться разные виды.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фаунаХорошие новости