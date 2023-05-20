Выбраны самые удивительные факты о пчелах

Как показали находки археологов, древним египтянам пчеловодство было известно еще около семи тысяч лет назад. Однако некоторое время назад ученые обнаружили в Бирме кусок янтаря с застывшей в нем пчелой. По оценкам специалистов, ему около 100 миллионов лет, а это значит, что это насекомое когда-то летало рядом с динозаврами.
Древнейшие растения на нашей планете размножались преимущественно спорами. С появлением пчел, которые занялись опылением, цветущие растения стали распространяться в разы быстрее.
На голове пчелы расположены два типа глаз: три маленьких простых, которые отвечают за распознавание уровня освещенности, и два сложных фасеточных глаза. Насекомые способны воспринимать ультрафиолетовые лучи, но не красный цвет. Кстати, яркие ульи на пасеках — не только для красоты: так пчелам легче распознать именно свой дом.
Жужжание насекомых появляется из-за движений крыльями. Пчела делает до 440 взмахов в секунду. Тембр жужжания пчелиной семьи в улье зависит от ее физиологического состояния: по характеру звука можно узнать, голодают пчелы или мерзнут, собираются ли роиться (покидать улей), а также есть ли сейчас в семье матка. С помощью звука можно сильно повлиять на насекомых, например, выманить их из улья, чтобы обработать его от паразитов или собрать мед.
За день рабочая пчела может совершить 10 вылетов и исследовать территорию площадью около 12 гектаров. И это неудивительно: чтобы изготовить один килограмм меда, этим насекомым необходимо посетить около восьми миллионов цветков. Такие нагрузки позволяют пчелам пережить непростые погодные условия и стать более устойчивыми к перепадам температур и давления. Например, пчелы, жившие в ульях на крыше Нотр-Дама, не только пережили пожар в соборе, но и благополучно вывели потомство.
Вымирание пчел может привести к сокращению численности цветковых растений, которые некому будет опылять. Однако современные пчелы страдают из-за недостатка цветов. Одним из эффективных методов восстановления пчелиного благополучия считается высаживание мультикультурных (то есть разнотравных) лугов, которые привлекут опылителей, а также создание «отелей для насекомых» — искусственных убежищ, в которых могут селиться разные виды.