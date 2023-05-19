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16:06 (мск), источник: Аргументы и факты

Какие натуральные удобрения огородники могут использовать на даче?

Удобрения на основе натуральных компонентов обеспечивают не только минеральное питание растущих растений, но и подпитывают почву.

Источник: РИА "Новости"

На даче можно использовать различные натуральные удобрения для повышения плодородия почвы и улучшения роста растений. В мае можно использовать как органические, так и комплексные минеральные удобрения. Среди органики лучше всего выбирать биогумус, перепревший навоз и компост.

Что такое натуральные удобрения?

Натуральные удобрения состоят из растительных, минеральных и животных источников питательных веществ. Такие ингредиенты, как костная мука, водоросли часто встречаются в натуральных удобрениях. В качестве натуральных удобрений также можно использовать:

Компост из остатков пищи, листьев, скошенной травы и другого органического материала можно получить высококачественное натуральное удобрение. Компост богат микроорганизмами, органическим веществом и питательными веществами, которые полезны для растений.

Навоз животных, таких как коровы, козы, куры или лошади, является отличным источником питательных веществ. Он обладает высоким содержанием азота, фосфора и калия, что способствует хорошему росту растений. Использовать лучше перепревший, двух-трехлетний навоз, а не сведий, поскольку в свежем содержится слишком высокая концентрация аммиака, и такое удобрение способно навредить растениям.

Седераты — зеленое удобрение из растений, которые выращивают в качестве природного удобрения. Им дают подрасти, после чего заделывают в почву — срезают зеленую массу, равномерно разбрасывают ее по участку и затем перекапывают, чтобы улучшить почву. В качестве таких растений используют горчицу, клевер, люцерну и фасоль.

Скорлупа яиц содержит много кальция, что полезно для роста корней и развития плодов у растений. Скорлупу можно раздробить и внести в почву вокруг растений. В ней есть фосфаты, магний, медь, молибден, железо, кремний, сера, фтор, цинк.

Перегной представляет собой продукт разложения растительного и животного материала, получаемый в результате длительного компостирования. Он обладает богатым содержанием органического вещества и питательных веществ, что делает его эффективным удобрением для повышения плодородия почвы.

Зола от дров, угля или растений, сожженных в печи, содержит микроэлементы и минералы, такие как калий, кальций и магний. Умеренное количество золы можно использовать как удобрение для некоторых растений, таких как помидоры или розы.

Поташ — удобрение, богатое калием. Его можно получить из банановой кожуры. Поташ способствует развитию корней и цветению растений. Огородники сушат кожуру, а затем измельчает в порошок, добавляя в грунт при посадке растений. Также можно настаивать шкурки в воде (2- 3 штуки на 3 л воды).

Кофе хорошо разрыхляет почву, улучшает ее водопроницаемость и привносит в нее макро- и микроэлементы, в особенности азот.

При использовании натуральных удобрений важно следовать рекомендациям по их применению, чтобы не нанести вред почве или растениям. Также имейте в виду, что разные растения могут требовать различных типов удобрений и дозировок.

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