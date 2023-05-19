18:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Марокко найден новый вид динозавра, жившего 66 млн лет назад
Его отличительная особенность — зубы-отвертки.
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Ученые Центра эволюции Милнера при Университете Бата открыли новый вид мозазавра с зубами необычной формы. Они похожи на крестовую отвертку. Исследование опубликовано на сайте университета.
Останки представителя нового вида, названного Stelladens mysteriosus, были найдены в марокканских отложениях позднего мелового периода. В длину эти особи достигали размера примерно вдвое больше современных дельфинов. Этот вид относился к мозазаврам — в основном хищных морских ящеров, родственных современным варанам.
Особые зубы использовались мозазаврам во время охоты: два похожих на лезвия зазубренных гребня на передней и задней части зуба лучше разрезали добычу. «Этот вид не похож ни на одного мозазавра, рептилию и позвоночное, которые были известны науке ранее», — сообщает Ник Лонгрич, один из авторов исследования.
Поскольку было обнаружено несколько единообразных зубов, вероятность патологии или мутации исключена. Зубы были маленькими, но достаточно крепкими, чтобы раздавить, к примеру, моллюсков или морских ежей. Мозазавры появились около 100 миллионов лет назад и исчезли 66 млн лет назад, вместе с динозаврами.
Недавно в Китае был обнаружен динозавр с самой длинной шеей. Новые исследования показали, что его шея достигала длины более 15 метров.
Олеся Маевская