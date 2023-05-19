Главные новости недели

19:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
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Вооруженные силы РФ уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» американский ЗРК Patriot в Киеве, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Россия не продлит зерновую сделку после 17 июля, если все проблемные вопросы по ней не решат, заявили в Министерстве иностранных дел.
Икону выставят для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, после чего она займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов. Главный кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%
Концепция нового логотипа существенно отличается от предыдущих.