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19:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости недели

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Российский комплекс «Кинжал» уничтожил в Киеве ЗРК Patriot

Вооруженные силы РФ уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» американский ЗРК Patriot в Киеве, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

МИД назвал условия действия зерновой сделки

Россия не продлит зерновую сделку после 17 июля, если все проблемные вопросы по ней не решат, заявили в Министерстве иностранных дел.

«Троицу» Андрея Рублева вернули РПЦ

Икону выставят для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, после чего она займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

ЦИК Турции назначил второй тур президентских выборов на 28 мая

Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов. Главный кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%

FIFA представила официальный логотип ЧМ-2026

Концепция нового логотипа существенно отличается от предыдущих.

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