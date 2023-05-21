Замминистра науки и высшего образования умер во время перелета с Кубы

«Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось», — говорится в сообщении.
Петр Кучеренко родился 3 мая 1977 г. в городе Дудинке (Красноярский край). Он окончил юридический факультет Российского университета дружбы народов (РУДН). С 2006 по 2010 г. работал адвокатом в Московской областной коллегии адвокатов. Также в течение пяти лет вплоть до 2012 г. преподавал в РУДН.
С 2012 по 2020 г. Кучеренко занимал разные должности в Совете Федерации, а в марте 2020 г. был назначен заместителем министра науки и высшего образования РФ. В июне 2021 г. занял пост статс-секретаря — замминистра науки и высшего образования РФ.
Кучеренко имеет ряд государственных наград. В частности, он отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Замминистра женат на российской певице, народной артистке РФ Диане Гурцкой. У него также остался 15-летний сын Константин.