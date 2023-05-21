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09:51 (мск), источник: Ведомости

Замминистра науки и высшего образования умер во время перелета с Кубы

Статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко умер 20 мая, возвращаясь с российской делегацией с Кубы, сообщила пресс-служба министерства. Ему было 46 лет.

Источник: РИА "Новости"

«Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось», — говорится в сообщении.

Петр Кучеренко родился 3 мая 1977 г. в городе Дудинке (Красноярский край). Он окончил юридический факультет Российского университета дружбы народов (РУДН). С 2006 по 2010 г. работал адвокатом в Московской областной коллегии адвокатов. Также в течение пяти лет вплоть до 2012 г. преподавал в РУДН.

С 2012 по 2020 г. Кучеренко занимал разные должности в Совете Федерации, а в марте 2020 г. был назначен заместителем министра науки и высшего образования РФ. В июне 2021 г. занял пост статс-секретаря — замминистра науки и высшего образования РФ.

Кучеренко имеет ряд государственных наград. В частности, он отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Замминистра женат на российской певице, народной артистке РФ Диане Гурцкой. У него также остался 15-летний сын Константин.

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