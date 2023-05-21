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09:58 (мск), источник: © РИА Новости

Путин поздравил полярников с праздником

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником, отметив, что благодаря высочайшей компетентности и созидательному таланту многих поколений специалистов создана надежная база для решения стратегических задач развития, сообщается на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

21 мая в России отмечается День полярника. Впервые он праздновался в 2013 году. С инициативой учреждения нового профессионального праздника в декабре 2012 года выступили члены Совета Федерации, в частности, сенатор, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в Арктике Артур Чилингаров.

«Этот праздник был учрежден десять лет назад в знак глубокого уважения к самоотверженному труду наших соотечественников, посвятивших свою жизнь служению Родине в тяжелейших условиях Арктики и Антарктики. Благодаря высочайшей компетентности и созидательному таланту многих поколений ученых, моряков, летчиков, строителей, геологов, представителей других профессий были проложены новые морские и воздушные трассы, открыты месторождения полезных ископаемых, проведены фундаментальные исследования, создана надежная база для решения стратегических задач развития», — говорится в поздравлении.

Глава России добавил, что нынешнее поколение российских полярников бережет и приумножает традиции предшественников, укрепляя научное присутствие России в полярных широтах. Полярники России участвуют в реализации масштабных, востребованных программ, направленных на сохранение уникальных природных систем этих регионов планеты.

Путин пожелал российским полярникам ярких достижений и всего наилучшего.

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