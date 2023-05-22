12:55 (мск), источник: Московский комсомолец
Жена с мужем похудели на 130 кг ради ребенка
В Ирландии супруги Кайри и Карл Доран похудели почти на 130 кг, чтобы завести ребенка. Об этом пишет Daily Mirror.
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29-летняя Кайри Доран, которая в прошлом весила около 130 кг, набрала вес из-за гормональных нарушений в организме, включая синдром поликистозных яичников, эндометриоз и нарушения работы щитовидной железы. Ее супруг также имел внушительный вес — около 160 кг.
Кардинальные изменения случились после того, как пара решила завести ребенка. После череды неудачных попыток забеременеть супруги обратились к медикам, которые порекомендовали им для начала сбросить вес.
Тогда Кайри решилась на операцию по уменьшению желудка, после которой ее вес за шесть месяцев уменьшился на 60 кг. Карл также последовал примеру супруги и с помощью операции избавился от 60 кг.
В результате врачи согласились помочь паре зачать ребенка. Сейчас супруги придерживаются здорового образа жизни и готовятся впервые стать родителями.