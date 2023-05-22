18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Более половины озер мира уменьшилось за последние 30 лет
Сильнее всего пострадали водоемы в Средней Азии и на Ближнем Востоке, а также в Финляндии, Канаде, Австралии, Бразилии.
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Согласно новым данным команды ученых из США, Франции и Саудовской Аравии, опубликованных в журнале Science, с начала 1990-х примерно 53% мировых озер уменьшилось из-за индустриализации, климатического кризиса, роста числа людей и строительства гидротехнических сооружений. Эти же результаты подтвердил доклад сотрудников Американской Ассоциации развития науки, появившийся в журнале EeurekAlert.
Команда объединила три десятилетия (в период с 1992 по 2020 годы) наблюдений с множества спутников с моделями для количественной оценки и определения тенденций в области хранения озер во всем мире. Учеными было проанализировано 2000 крупнейших озер и водохранилищ мира, которые составляют 95% от общего объема воды в озерах на Земле.
Несмотря на то, что в некоторых частях Юго-Восточной Азии и российского Дальнего Востока объем озер наоборот немного вырос, озера мира теряли воду со скоростью 22 гигатонны в год. Ученые отмечают, что засушливая тенденция может привести к проблемам с питьевой водой и водоснабжением сельского хозяйства и объектов энергетики.
Недавно ученые заявили, что Большое Соленое озеро может исчезнуть за пять лет. Меры для его сохранения должны быть предприняты уже в этом году.
Олеся Маевская