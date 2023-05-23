Названы шаги, как облегчить поиск работы

В этом году ярмарка проводится впервые и ее федеральный этап пройдет 23 июня. Отметим, что региональный этап ярмарки, которая прошла при поддержке национального проекта «Демография», посетило более 420 тысяч человек.
Свыше 14 тысяч работодателей представили более 330 тыс. вакансий. Часть соискателей уже получила приглашения от предприятий.
Всероссийская ярмарка трудоустройства:
На сегодняшний день свыше 800 жителей Красноярского края нашли работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства. Например, в поселке Тура по итогам регионального этапа 37-летний Александр Эпек, представитель народностей Крайнего Севера, получил работу:
«Совсем недавно приехал в поселок Тура из Бурятии и, когда я встал на учет в центре занятости, мне предложили посетить ярмарку трудоустройства, где пообщался с руководителем Эвенкийского отдела ветеринарии и получил предложение стать ветеринарным врачом», — отметил Александр. Изучив условия, ветеринарный врач дал согласие и уже получил заветную должность.
«Молодым людям, которые только еще выбирают свою будущую профессию, ярмарка помогла больше узнать о ситуации на рынке труда, пообщаться с потенциальными работодателями, узнать об условиях труда в ведущих компаниях своих регионов, узнать о новых профессиях и познакомиться с образовательными программами ведущих учебных заведений», — рассказал глава Минтруда России Антон Котяков.
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится 23 июня как в офлайн, так и в новом для ярмарок вакансий онлайн-формате. Программа ярмарки будет опубликована на портале «Работа России», на котором будет реализована витрина самых привлекательных работодателей, включая видео-презентации компаний и онлайн-дискуссии на наиболее актуальные для рынка труда темы.
Благодаря национальному проекту «Демография» реализуется проект по модернизации службы занятости. Центры занятости переходят на единые стандарты оказания услуг, проводится переобучение специалистов, подготовка карьерных и кадровых консультантов. Сейчас уже обновлено почти 200 центров по всей стране.
Национальный проект «Демография» был инициирован президентом России Владимиром Путиным и направлен на всестороннюю поддержку семей на каждом этапе: рождение и воспитание детей, помощь в трудоустройстве, активное долголетие для граждан старшего поколения, а также создает условия для ведения здорового образа жизни и регулярных занятий спортом.
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