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15:44 (мск), источник: © РИА Новости

Самая маленькая девочка в России окончила школу

ВОРОНЕЖ, 24 мая — РИА Новости. В Курской области окончила школу самая маленькая девочка в России Полина Скорик, сообщили РИА Новости в региональном Министерстве образования.

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«Сегодня самая маленькая девочка в России Полина Скорик выпустилась из школы. Она окончила 11 классов МКОУ “Глушковская средняя общеобразовательная школа” Глушковского района Курской области», — сказали в ведомстве.

Рост Полины — всего 80 сантиметров. У нее редкое заболевание — аноксетическая дисплазия, это единственный случай в России.

В Министерстве образования добавили, что Полина собирается поступать на заочное обучение по направлению «Менеджмент».

«В то же время девушка интересуется театральным направлением. Увлечение возникло после участия в эпизодических съемках в российском сериале “Доктор Рихтер”. Мама Полины Наталья Скорик не исключает, что семья будет изучать возможность посещений и обучения в театральных кружках», — сказал собеседник агентства.

По словам директора школы Андрея Романчикова, после того как девочка окончила начальную школу, ее мама беспокоилась, что она не сможет наравне с другими ребятами переходить на уроки из класса в класс. Поэтому за классом, в котором училась Полина, закрепили кабинет. А одноклассники всегда приходили Полине на помощь.

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