Самая маленькая девочка в России окончила школу

«Сегодня самая маленькая девочка в России Полина Скорик выпустилась из школы. Она окончила 11 классов МКОУ “Глушковская средняя общеобразовательная школа” Глушковского района Курской области», — сказали в ведомстве.
Рост Полины — всего 80 сантиметров. У нее редкое заболевание — аноксетическая дисплазия, это единственный случай в России.
В Министерстве образования добавили, что Полина собирается поступать на заочное обучение по направлению «Менеджмент».
«В то же время девушка интересуется театральным направлением. Увлечение возникло после участия в эпизодических съемках в российском сериале “Доктор Рихтер”. Мама Полины Наталья Скорик не исключает, что семья будет изучать возможность посещений и обучения в театральных кружках», — сказал собеседник агентства.
По словам директора школы Андрея Романчикова, после того как девочка окончила начальную школу, ее мама беспокоилась, что она не сможет наравне с другими ребятами переходить на уроки из класса в класс. Поэтому за классом, в котором училась Полина, закрепили кабинет. А одноклассники всегда приходили Полине на помощь.