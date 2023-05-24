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10:11 (мск), источник: Ведомости

В ВОЗ предупредили о рисках появления новой смертельной пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе возникновения новой смертельной пандемии, которая может оказаться намного более опасной по сравнению с COVID-19. Об этом он сообщил на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве.

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Источник: Reuters

«Угроза появления другого варианта [COVID], способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом», — сказал Гебрейесус (цит. по «РИА Новости»).

В связи с этим глава ВОЗ призвал весь мир быть готовым в будущем дать этой угрозе коллективный ответ. По информации Reuters, в мае 2024 г. страны — члены ВОЗ должны будут принять новые правила борьбы с пандемиями, которые направлены на «укрепление мировой защиты от новых патогенов».

В начале мая ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19, который был объявлен в 2020 г. За прошедшее время, по оценкам организации, от коронавируса погибли около 20 млн человек, тогда как официальное число смертей — около 7 млн человек.

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