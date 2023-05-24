В ВОЗ предупредили о рисках появления новой смертельной пандемии

«Угроза появления другого варианта [COVID], способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом», — сказал Гебрейесус (цит. по «РИА Новости»).
В связи с этим глава ВОЗ призвал весь мир быть готовым в будущем дать этой угрозе коллективный ответ. По информации Reuters, в мае 2024 г. страны — члены ВОЗ должны будут принять новые правила борьбы с пандемиями, которые направлены на «укрепление мировой защиты от новых патогенов».
В начале мая ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19, который был объявлен в 2020 г. За прошедшее время, по оценкам организации, от коронавируса погибли около 20 млн человек, тогда как официальное число смертей — около 7 млн человек.