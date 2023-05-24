14:13 (мск), источник: ТАСС
Валерий Кипелов получил звание заслуженного артиста России
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, бывшему вокалисту группы «Ария» Валерию Кипелову. Документ опубликован в среду.
«Присвоить почетные звания: “Заслуженный артист РФ” Кипелову Валерию Александровичу — артисту, музыканту, город Москва», — говорится в одном из разделов указа.
Кипелов родился в Москве 12 июля 1958 года, с 1970-х годах выступал в составе разных вокально-инструментальных ансамблей. В 1985 году с другими участниками ВИА «Поющие сердца» сформировал группу «Ария». С 2002 года — руководитель и вокалист группы «Кипелов».