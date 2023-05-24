Угроза новой пандемии: эпидемиолог назвал факторы риска

Миру может угрожать возникновение новой пандемии, более опасной, чем COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве.
«Угроза появления другого варианта (COVID), способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом», — сказал глава ВОЗ. При этом чиновник призвал мир быть готовым дать этой угрозе коллективный ответ.
Как пояснил RTVI заведующий кафедрой эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова Батырбек Асланов, риски возникновения новой пандемии связаны с целым рядом факторов. «Есть определенные предпосылки, это все процессы, связанные с изменением климата, с хозяйственной деятельностью человека и освоением новых территорий. Если мы не будем учитывать биологические риски, которые несут в себе эти процессы, то мы действительно можем столкнуться с различными вспышками инфекционных заболеваний. Об этом нужно помнить, а насколько они могут быть более опасными или менее опасными, сказать сейчас сложно», — считает Асланов.
При этом, по его словам, потепление климата может вести к появлению патогенов как известных, так и ранее не встречавшихся.
По его мнению, наибольшую опасность представляет инфекции, которые имеют максимально большой эпидемический потенциал, то есть способность к быстрому распространению, которая зависит от ряда факторов. «Если инфекция передается воздушно-капельным путем, конечно, быстрота распространения больше и, конечно, больше нужно опасаться именно таких инфекций, которые могут быстро распространиться популяции», — добавил Асланов.