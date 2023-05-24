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16:01 (мск), источник: RTVi

Угроза новой пандемии: эпидемиолог назвал факторы риска

Глава ВОЗ предупредил об опасности распространения в мире новой, более смертоносной пандемии, чем COVID-19. Эпидемиолог Батырбек Асланов из Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. И. И. Мечникова рассказал RTVI, какие факторы могут повлиять на появление опасных патогенов, и какие меры человечество должно предпринимать.

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10:11 (мск)В ВОЗ предупредили о рисках появления новой смертельной пандемии
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Источник: AP 2022

Миру может угрожать возникновение новой пандемии, более опасной, чем COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве.

«Угроза появления другого варианта (COVID), способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом», — сказал глава ВОЗ. При этом чиновник призвал мир быть готовым дать этой угрозе коллективный ответ.

Как пояснил RTVI заведующий кафедрой эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова Батырбек Асланов, риски возникновения новой пандемии связаны с целым рядом факторов. «Есть определенные предпосылки, это все процессы, связанные с изменением климата, с хозяйственной деятельностью человека и освоением новых территорий. Если мы не будем учитывать биологические риски, которые несут в себе эти процессы, то мы действительно можем столкнуться с различными вспышками инфекционных заболеваний. Об этом нужно помнить, а насколько они могут быть более опасными или менее опасными, сказать сейчас сложно», — считает Асланов.

При этом, по его словам, потепление климата может вести к появлению патогенов как известных, так и ранее не встречавшихся.

Есть патогены, которые могут быть ассоциированы с потеплением климата. Высока вероятность повторения таких вспышек, например, как вспышка сибирской язвы на Ямале в 2016 году. Это могут быть и какие-то неизвестные микроорганизмы. Потому что ряд исследований, в том числе наши, показывают, что в вечной мерзлоте можно найти генетический материал разных микроорганизмов, которые нам до сих пор не были известны. Поэтому нам обязательно необходимо мониторить биологические риски.

Батырбек Асланов
эпидемиолог, СЗГМУ

По его мнению, наибольшую опасность представляет инфекции, которые имеют максимально большой эпидемический потенциал, то есть способность к быстрому распространению, которая зависит от ряда факторов. «Если инфекция передается воздушно-капельным путем, конечно, быстрота распространения больше и, конечно, больше нужно опасаться именно таких инфекций, которые могут быстро распространиться популяции», — добавил Асланов.

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