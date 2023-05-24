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15:25 (мск), источник: РБК Life

Юристы развенчали десять мифов про алименты

В каких ситуациях их действительно необходимо выплачивать.

Источник: Reuters

Можно годами не получать алименты, если не знать, какие законные основания для этого существуют. Их много, и далеко не все россияне в курсе правовых нюансов. Есть вполне устойчивые мифы из серии «алименты назначают только после развода».

РБК Life побеседовал с экспертами и собрал десять мифов про алименты, которые не соответствуют действительности. Развеять их редакции помогли вице-президент коллегии адвокатов «Лойерс Дэфэнс» Екатерина Лебедева и руководитель отдела общей судебной практики юридической компании «Эклекс» Валерия Конрат.

Миф 1: алименты назначают после развода

На алименты можно подать в браке, если один из родителей не участвует в содержании ребенка, рассказала Екатерина Лебедева. Согласно статье 80 Семейного кодекса России, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, и если кто-то из них от этого уклоняется, то взыскать алименты можно через суд, находясь в браке. Для этого придется доказать факт неучастия родителя в содержании ребенка.

Миф 2: алименты взыскивают с официально работающих граждан

Ребенка надо содержать, независимо от наличия официального трудоустройства у родителя. Если последний отказывается это делать, с него взыскиваются алименты. Наличие у него постоянной или временной работы тут значения не имеет. С него потребуют алименты в твердой денежной сумме.

«Это означает, что суд назначает алименты не в размере 25% (33% при двоих детях и 50% при трех и более детях) от заработка родителя, а в твердой денежной сумме. Например, 11 тыс. рублей в месяц. В юридической практике есть пример, когда отцу трех несовершеннолетних детей, который был самозанятым и работал таксистом, суд назначил фиксированную ежемесячную выплату на содержание детей в размере 20 тыс. рублей», — пояснила Лебедева.

Миф 3: можно покупать ребенку вещи, игрушки, оплачивать секции и в счет этого не платить алименты

С одной стороны, такая возможность есть, если не возражает второй родитель, с которым проживает ребенок, говорят эксперты. Тогда вопрос алиментов просто не будет подниматься в суде. Но может быть и такое, что для второго родителя принципиально получение алиментов на содержание сына, дочери или детей. Тогда участие в жизни ребенка в виде подарков, оплаты секций или поездок на море не отменяет обязанности по финансовым платежам. В суде родитель вряд ли докажет, что не должен платить алименты, поскольку регулярно покупает детскую одежду и игрушки.

Миф 4: можно платить по чуть-чуть и избежать ответственности за неуплату алиментов

Размер алиментов устанавливается судом либо в твердой денежной сумме, либо в процентном соотношении к заработной плате. Поэтому платить по 500 ₽ в месяц, делая вид, что «содержишь» ребенка, не получится. Долг по алиментам все равно будет накапливаться вместе с пенями, и затем будет взыскан, в том числе и посредством ареста имущества. А злостного неплательщика могут в итоге привлечь к уголовной ответственности. Наказанием станут исправительные работы на 4 месяца или лишение свободы на срок до одного года.

Миф 5: алименты нельзя уменьшить в размере

Можно и вполне законно, главное, чтобы были уважительные причины. Например, алименты уменьшаются, если у гражданина появляются на содержании другие дети. Во-вторых, размер можно снизить по состоянию здоровья самого плательщика.

Миф 6: алименты взыскивают только на несовершеннолетних детей

На родителей тоже могут взыскать алименты. Это прописано в статье 87 Семейного кодекса страны, согласно которой совершеннолетние и трудоспособные дети должны содержать своих нетрудоспособных родителей и заботиться о них. При уклонении от этих обязанностей, могут быть взысканы алименты в твердой денежной форме, говорит Валерия Конрат.

Миф 7: для взыскания алиментов с детей достаточно, чтобы родители были пенсионерами

Пенсионеры пенсионерам — рознь, и российский законодатель это прекрасно понимает, поясняет адвокат Конрат. Поэтому алименты назначаются на содержание только нетрудоспособных родителей.

«Вряд ли мужчина-пенсионер, работающий директором завода, сможет взыскать алименты — он трудоспособен, работает и имеет доход. То же самое касается военного пенсионера с пенсией 50 тыс. рублей. Выплаты назначаются тогда, когда у родителей реально нет средств для своего содержания», — подчеркнула она.

Миф 8: супруг после развода ничего не должен второму супругу

Родители несовершеннолетних — детям, дети — пожилым родителям, а есть еще алименты мужу или жене, даже бывшим. Согласно статье 90 Семейного кодекса России, выплаты полагаются нетрудоспособному супругу, если он потерял трудоспособность во время брака или в течение года после развода. Валерия Конрат привела пример:

«Мужчина, назовем его гражданин Г., тяжело заболел, а через два месяца жена подала на развод. Брак расторгли, но спустя полгода Г. решил взыскать с экс-жены алименты. Суд изучил обстоятельства дела и назначил бывшей супруге алименты на содержание нетрудоспособного мужа в размере 3 тыс. рублей в месяц. Дело в том, что трудоспособность мужчина потерял в период брака, а супруга имела доход, позволяющий помогать бывшему мужу».

Миф 9: алименты нельзя отменить до совершеннолетия ребенка

Законные основания для отмены алиментов есть:

  • переход ребенка (детей) на постоянное проживание к другому родителю, с которого изначально взыскивались алименты;
  • усыновление (удочерение) ребенка другим человеком с согласия одного из родителей, платившего алименты;
  • исчезновение второго родителя и ребенка в неизвестном направлении.

Во всех трех случаях отменить алименты можно только через суд.

Миф 10: алименты не нужно платить на усыновленных или удочеренных детей

Вместе с усыновлением или удочерением ребенка, его отчим или мачеха получают и всю полноту обязанностей родителей, включая и уплату алиментов. Все как в тех ситуациях, что описаны выше. То, что они не являются биологическими родителями ребенка, не имеет значения.

Но есть и обратная сторона: если выяснится, что отец, плативший алименты после развода, не является биологическим отцом ребенка, то алименты могут быть отменены, пояснила руководитель отдела общей судебной практики юридической компании «Эклекс».

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